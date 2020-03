Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη: 90 οι νεκροί στην Ελλάδα

Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ για την πορεία της επιδημίας, που εξελίσσεται παράλληλα με αυτή του κορονοϊού.

Παράλληλα με εκείνη του κορονοϊού, απο την οποία έχει ήδη χάσει την ζωή του ένας συμπολίτης μας, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων έχει εκτιναχθεί σε τριψήφιο αριθμό, μαίνεται στην Ελλάδα η επιδημία της γρίπης.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, μετά και τα κρούσματα που δηλώθηκαν την τελευταία εβδομάδα, αυξήθηκε σε 90 ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της γρίπης απο τις αρχές του Οκτωβρίου μέχρι την περασμένη Κυριακή.

Απο τις 02 έως τις 08 Μαρτίου δύο συμπολίτες μας χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Από τον Οκτώβριο έως τις 08 Μαρτίου, σε ΜΕΘ χρειάστηκε να νοσηλευθούν λόγω γρίπης συνολικά 217 ασθενείς.