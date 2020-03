Κόσμος

Κορονοϊός: διπλασιάστηκαν οι νεκροί στην Ισπανία, μέσα σε 24 ώρες

Εντείνονται τα μέτρα που λαμβάνουν πολλές χώρες ανά την γηραιά ήπειρο, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της επιδημίας.

ΜΑΔΡΙΤΗ. Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των θανάτων από το Covid-19 σε μία ημέρα, από 47 χθες στους 84 σήμερα.

ΔΟΥΒΛΙΝΟ. Η Ιρλανδία κλείνει σχολεία, πανεπιστήμια και ιδρύματα παιδικής φροντίδας μέχρι τις 29 Μαρτίου και επιβάλλει περιορισμούς σε όλες τις συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, δήλωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ. Οι αρχές συμβουλεύουν την ματαίωση των εκδηλώσεων με την συμμετοχή άνω των 5.000 ανθρώπων σε εξωτερικούς και άνω των 100 σε εσωτερικους χώρους.

Η Ιρλανδία ανακοίνωσε τον πρώτο θάνατο από το Covid-19 χθες, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε την ίδια ημέρα από 34 σε 43.

ΟΣΛΟ. Η Νορβηγία θα ανακοινώσει το κλείσιμο των σχολείων και των νηπιαγωγείων με στόχο την επιβράδυνση της εξάπλωσης της επιδημίας, μετά την λήψη του αντίστοιχου μέτρου από την Δανία.

Από την ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος του ιού στις 26 Φεβρουαρίου, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 621.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ. Η Πολωνία πρόκειται να κηρυχθεί σε κατάσταση επιδημικής απειλής, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Λούκας Σουμόβσκι, μετά την κήρυξη χθες πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα ζήτησε από τις πολωνικές τράπεζες να επιτρέψουν στους πελάτες τους να καθυστερήσουν την αποπληρωμή των δόσεων των δανείων για διαστημα μηνών εξαιτίας της επιδημίας.

ΕΛΣΙΝΚΙ. Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν δήλωσε ότι η κυβέρνηση συνιστά την ακύρωση των δημόσιων συγκεντρώσεων άνω των 500 ατόμων μέχρι το τέλος του Μαΐου εξαιτίας της επιδημίας.

Το Φινλανδικό Ινστιτούτο Υγείας ανακοίνωσε ότι τα κρούσματα της επιδημίας αυξήθηκαν κατά 50 σε μία ημέρα για να φθάσουν τα 109.