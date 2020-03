Αθλητικά

UEFA: τηλεδιάσκεψη για την αναβολή αγώνων, λόγω κορονοϊού

Πότε θα γίνουν οι επαφές για την τύχη των παιχνιδιών και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τι γίνεται με τον αγώνα Ολυμπιακός - Γουλβς.

Η UEFA γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τηλεδιάσκεψη για να παρθούν αποφάσεις αναφορικά με τα πρωταθλήματα, τις δικές της διοργανώσεις και φυσικά την πιθανή αναβολή του Euro 2020 λόγω του κορωνοϊού.

Κόντρα στην ανάγκη για άμεσες αποφάσεις, η UEFA… παίρνει το χρόνο της και καθυστερεί οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.

Με τον κορωνοϊό να «θερίζει» και να επισκέπτεται όλο και περισσότερες χώρες δημιουργώντας τρομερά προβλήματα, με τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είτε να κλείνουν τις κερκίδες για τον κόσμο είτε ν’ αναβάλλονται για δυο εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν βιάζεται καθόλου.

Όπως ανακοίνωσε, προγραμμάτισε τηλεδιάσκεψη για την επόμενη Τρίτη, 17 του μηνός με εκπροσώπους απ’ όλα τα μέλη της, την Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων, τις μεγάλες Λίγκες και την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών.

Σε αυτή την κουβέντα θα παρθούν αποφάσεις για τα πάντα, τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, τα τουρνουά της UEFA που και αυτή την εβδομάδα συνεχίστηκαν κανονικά, αλλά και για τη διεξαγωγή του Euro 2020.