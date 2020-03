Life

“The 2Night Show”: Λαμπεροί καλεσμένοι την Πέμπτη (εικόνες)

Αποκαλύψεις και εξομολογήσεις στο αποψινό επεισόδιο. Ποιους υποδέχεται στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Δημήτρη Σαμόλη.

Ο γυναικολόγος από τις «Άγριες Μέλισσες» κάνει πολλές αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Θεοδοσία και τις αναταραχές που θα φέρει στο Διαφάνι. Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός εξηγεί ότι από φοιτητής της Νομικής συνειδητοποίησε πως το επάγγελμα του δικηγόρου, του προκαλούσε κρίσεις πανικού. Η διέξοδος που βρήκε ήταν το τραγούδι και η μουσική. Στο στούντιο, δέχεται μια ευχάριστη έκπληξη αφού θα συναντηθεί με τον συμμαθητή του, Θωμά, από το σχολείο. Τέλος για πρώτη φορά, θα τον δούμε να ερμηνεύει live, παρέα με τους «Prestige the band».

Ο Νίκος Κοκλώνης συναντά τον Γρηγόρη, λίγα εικοσιτετράωρα πριν την πρεμιέρα του «Just The 2 Of Us». Μεταξύ άλλων, δηλώνει πως έχει αγωνία για την τηλεθέαση της εκπομπής και πόσο τα νούμερα τον επηρεάζουν ψυχολογικά. Ομολογεί πως τον έχει στενοχωρήσει η ιστορία με την Άντζελα Δημητρίου και αποκαλύπτει τις ίντριγκες που, ήδη, έχουν ξεκινήσει μεταξύ των celebrities που συμμετέχουν στο σόου. Επίσης, αναφέρεται στο ταξίδι που έκανε με την εκπομπή «Celebrity Travel» στην Κολομβία, ακολουθώντας τα βήματα του Πάμπλο Εσκομπάρ και εξηγεί πώς κατάφερε να πάρει συνέντευξη από τον αδελφό του μεγαλέμπορου ναρκωτικών.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Τζένη Ζαχαροπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τον βανδαλισμό του θεάτρου «Μπέλλος», πριν την πρεμιέρα της παράστασης που πρωταγωνιστεί, καθώς και για το ατύχημα που κόντεψε να της στοιχίσει τη ζωή, λίγους μήνες πριν. Αναφέρεται, επίσης, στην οκτάχρονη απουσία της από το σανίδι, για να μεγαλώσει τη μονάκριβη εγγονή της και μιλά με πολύ τρυφερά λόγια για τον γαμπρό της Νάσο Γουμενίδη. Τέλος, θυμάται ανέκδοτες ιστορίες με την αγαπημένη της φίλη, Αλίκη Βουγιουκλάκη.

