Πολιτική

Συνεχίζονται οι προκλήσεις από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη

Τον… χαβά τους συνεχίζουν οι Τούρκοι πιλότοι, παραβιάζοντας τον εθνικό εναέριο χώρο.

Ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε στις 14:33 υπερπτήση πάνω από την Στρογγύλη σε ύψος 24.000 ποδών, συνεχίζοντας το “γαϊτανάκι” των προκλήσεων στο Αιγαίο.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη δύο F-16 πέταξαν σε ύψος μόλις 500 ποδών πάνω από τον Έβρο, σε μία άκρως προκλητική κίνηση.

Από τις αρχές του έτους, οι υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών έχουν πυκνώσει, καθώς η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.