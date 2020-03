Κοινωνία

Κορονοϊός: Καθημερινές απολυμάνσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (εικόνες)

Ο ΟΑΣΑ εντατικοποιεί τα προληπτικά μέτρα για την προστασία επιβατών και εργαζομένων από τον φονικό ιό. Έμφαση στα σημεία που ακουμπούν οι επιβάτες. Αντισηπτικά σε όλους τους οδηγούς

Εντατικοποιούνται τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) εντάσσει στην καθημερινή πρακτική πρόσθετες απολυμάνσεις οχημάτων και συρμών από εξειδικευμένα συνεργεία, με τη χρήση ειδικών σκευασμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Οι απολυμάνσεις από εξειδικευμένα συνεργεία έρχονται να προστεθούν στον καθημερινό καθαρισμό – απολύμανση οχημάτων και συρμών που διενεργείται, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, με έμφαση στα σημεία στήριξης των επιβατών (χειρολαβές, μπάρες, πόρτες κλπ), αλλά και των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ, Ηλεκτρικός) όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία με τα οποία έρχονται σε επαφή οι επιβάτες (κουπαστές, εκδοτικά και ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων κλπ.).

Ως προς την προστασία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην προμήθεια αντισηπτικών (για χρήση μόνο των εργαζομένων), τα οποία τοποθετήθηκαν σε σταθμούς, εκδοτήρια, γραφεία και όλους τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε, προχώρησε στην παροχή αντισηπτικών σε όλους τους οδηγούς.

Επιπλέον, όπως είχε αποφασιστεί σε σύσκεψη πριν δύο εβδομάδες, σε όλες τις οθόνες των αστικών συγκοινωνιών (σε σταθμούς μετρό, στάσεις τηλεματικής, συρμούς μετρό, κτλ) επαναλαμβάνονται συνεχώς ενημερωτικά μηνύματα που υπενθυμίζουν τις οδηγίες προστασίας και προσωπικής υγιεινής, που πρέπει όλοι να τηρούν ως μέτρο προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

«Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του επιβατικού κοινού και των εργαζομένων. Τα εξειδικεύουμε ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και τις κατευθύνσεις της Πολιτείας και καλούμε το επιβατικό κοινό να ακολουθεί και εκείνο με τη σειρά του τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον κορονοϊό» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, κ. Νίκος Αθανασόπουλος.

