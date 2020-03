Αθλητικά

Το μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά για τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο σούπερ σταρ του παγκοσμίου τένις συμμετέχει στην καμπάνια του Υπ. Υγείας. Ευχαριστίες από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμμετέχει στην καμπάνια του Υπουργείου Υγείας για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου τένις εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί να μην σκέφτεται ο καθένας μόνο τον εαυτό του.

Προτείνει έναν χρηστικό τρόπο για να πλένει κανείς σωστά τα χέρια του και συμβουλεύει τους πάντες να ακούν μόνο τις οδηγίες των επιστημόνων.

Αναλυτικά το μήνυμα που στέλνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Θέλω να σας πω δυο κουβέντες για τον κορονοϊό.

Εάν είστε νέοι και υγιείς και δεν ανησυχείτε για τον εαυτό σας, αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να προσέχετε!

Επειδή είναι πολύ μεταδοτικός, εάν νοσήσετε εσείς, θα κολλήσετε και άλλους… Τους γονείς σας, τους παππούδες σας ή έναν φίλο σας, ο οποίος μπορεί να κολλήσει κάποιον που έχει επιβαρυμένη υγεία. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να κινδυνέψουν. Γι’ αυτό δεν πρέπει να σκεφτόμαστε “δεν με αφορά”. Μας αφορά όλους.

Μόνο εάν προσέξουμε θα μειώσουμε τη διασπορά.

Οπότε τι κάνουμε; Πλένουμε συνέχεια τα χέρια! Και όχι στα γρήγορα… Πλένετε τα χέρια σας και λέτε δυο φορές από μέσα σας το “Happy Birthday to you”. Τόση ώρα παίρνει το σωστό πλύσιμο των χεριών!

Και εάν έχουμε το παραμικρό σύμπτωμα, εάν βήχουμε, εάν φτερνιζόμαστε, εάν έχουμε πυρετό, μένουμε μέσα, ώστε να μην κολλήσουμε τους υπόλοιπους.

Δεν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Δεν έχει σημασία εάν τα συμπτώματά σας είναι ελαφριά, αν κολλήσετε έναν μεγαλύτερο σε ηλικία άνθρωπο ή έναν άνθρωπο με προβλήματα υγείας, τους βάζετε σε κίνδυνο. Μην το κάνετε. Καθίστε σπίτι σας.

Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι ειδικοί. Και αυτούς μόνο πρέπει να ακούμε.»

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον τηλεφωνικό αριθμό (1135) που μπορεί να καλέσει όποιος έχει απορίες σχετκά με τον κορονοϊό, και την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ όπου μπορεί να βρει κανείς χρήσιμες πληροφορίες.

Τον Στέφανο Τσιτσιπάς ευχαρίστησε δημόσια, μέσω social media, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευχαριστούμε Στέφανε! Είναι σημαντικό να συμβάλουμε όλοι, αναλογιζόμενοι ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μας. Αλλά και για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες δίπλα μας.» έγραψε ο Πρωθυπουργός.

Ευχαριστούμε Στέφανε! Είναι σημαντικό να συμβάλουμε όλοι, αναλογιζόμενοι ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μας. Αλλά και για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες δίπλα μας. https://t.co/Jzf2e34D30 — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) March 12, 2020