Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκτακτα μέτρα από τον ΕΟΠΥΥ λόγω έξαρσης του ιού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στη λήψη έκτακτων μέτρων για την ασφάλεια του πληθυσμού λόγω της έξαρσης του κορονοϊού λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ. Η έκκληση προς τους ασφαλισμένους.

Έκτακτα μέτρα για την ασφάλεια του πληθυσμού λόγω της έξαρσης του SARS-CoV-2 λαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παρακαλεί όλους τους ασφαλισμένους προσωρινά να μην προσέρχονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για την υποβολή ατομικών αιτημάτων (πχ Οπτικά, Ειδική Αγωγή, κ.ά.).

Τονίζει ότι έχει δοθεί παράταση των υποβολών και οι ασφαλισμένοι θα αποζημιωθούν κανονικά, καθώς παύει να ισχύει οποιαδήποτε χρονική προθεσμία που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για αιτήματα έγκρισης περίθαλψης και αποζημίωσης νοσηλείας εκτός Ελλάδας, για τα οποία οι ασφαλισμένοι έχουν αιτηθεί ή έχουν πληρώσει τις σχετικές δαπάνες αντίστοιχα, θα τεθούν σε ισχύ τα εξής:

* Ηλεκτρονική κατάθεση των σκαναρισμένων δικαιολογητικών ή αποστολή μέσω fax στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ (https://eopyy.gov.gr/sites/ALL) και όπου απαιτείται κατάθεση πρωτότυπων δικαιολογητικών (τιμολόγια ή ιατρικές βεβαιώσεις κ.α.), να γίνεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή προς τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις.

* Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική ενημέρωση των ασφαλισμένων σχετικά με την πορεία του αιτήματος θα γίνεται από:

- Τμήμα Προγραμματισμένης Περίθαλψης στην ΕΕ & λοιπές χώρες, Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108110928-30, email: d12.t4@eopyy.gov.gr

- Εθνικό Σημείο Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης, Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108110935-6, email: d12.t5@eopyy.gov.gr

- Τμήμα Παροχών Ασθενείας σε είδος ΕΕ, Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108110916, 2108110918. 2108110919, email: d12.t2@eopyy.gov.gr

Τέλος, όσον αφορά τους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας παρακαλούνται να προσέρχονται στον ΕΟΠΥΥ μόνο μετά από προγραμματισμένα ραντεβού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.