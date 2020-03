Κοινωνία

Φωτιά στο κέντρο της Αθήνας

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πυρκαγιά μικρής έκτασης ξέσπασε σε υπόγειο χώρο εστιατορίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σκουφά.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα που έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι αποκαταστάθηκε πλέον η κυκλοφορία στην περιοχή.