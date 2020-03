Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Ενισχύονται το μελτέμι και η θερμοκρασία, φέρνοντας «μπελάδες» και την ανάγκη για ποτίσματα. Οδηγίες για τους καλλιεργητές

Η καλοκαιρία συνεχίζεται το επόμενο διήμερο, με το μελτέμι να δυναμώνει, τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 23 βαθμούς και τον ήλιο να «καίει», αυξάνοντας την ανάγκη για ποτίσματα.

Την Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος ουρανός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 3 έως 23 βαθμούς και νοτιότερα από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την Καρκίνωση στην ελιά. Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο που προσβάλει τα πληγωμένα δέντρα ξεκινώντας από πληγές που προκαλούνται από το ράβδισμα, κλάδεμα, παγετό, χαλάζι, δυνατό άνεμο και ευνοείται ιδιαίτερα από βροχερό καιρό. Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα είναι η δημιουργία όγκων στους βλαστούς και τους βραχίονες.

Συνιστάται το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό, να αφαιρούνται, να απομακρύνονται και να καίγονται οι προσβεβλημένοι βλαστοί που αποτελούν επικίνδυνες εστίες μόλυνσης. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται τακτικά, οι μεγάλοι όγκοι να αφαιρούνται με μαχαιρίδιο και η πληγή να επαλείφεται με βορδιγάλειο πάστα. Μετά το κλάδεμα να γίνεται ψεκασμός με ένα χαλκούχο μυκητοκτόνο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: