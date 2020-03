Κοινωνία

Κορονοϊός: Έκτακτα μέτρα πρόληψης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μέτρα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Μέτρα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια με τη συμμετοχή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και των διοικητών της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Είχε προηγηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας με τη συμμετοχή και των γενικών της διευθυντών.

«Συνεχίζουμε και τώρα με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης» είπε ο κ. Τζιτζικώστας και πρόσθεσε: «Λειτουργούμε με σύνεση ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Δεν χρειάζεται πανικός. Τηρούμε τους κανόνες προσωπικής υγιεινής, ενημερωνόμαστε σωστά από τους ειδικούς, περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τις μετακινήσεις εάν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών, των γιατρών και των επιστημόνων".

Ο κ Τζιτζικώστας ανακοίνωσε την αναστολή των δια ζώσης συνεδριάσεων όλων των συλλογικών οργάνων της περιφέρειας, του περιφερειακού συμβουλίου και όλων των επιτροπών, οι οποίες θα συνεδριάζουν μόνο για επείγοντα ζητήματα διά περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη, την αναστολή όλων των εκδηλώσεων που διοργανώνει η περιφέρεια και οι εποπτευόμενοι από την Περιφέρεια φορείς, όπως, για παράδειγμα το Κέντρο Πολιτισμού, την αναστολή της συμμετοχής της Περιφέρειας σε όλες τις εκθέσεις και διοργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και την αναστολή όλων των παραχωρήσεων χώρων της Περιφέρειας για συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου και του παρεκκλησίου εντός του αύλειου χώρου στη Βίλλα Αλλατίνη.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών περιλαμβάνουν την ενημέρωση των πολιτών με κάθε μέσο, όπως είναι εξειδικευμένα φυλλάδια και αναρτήσεις πληροφοριών και οδηγιών στα κτίρια της περιφέρειας, αλλά και με εξειδικευμένα μηνύματα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας της περιφέρειας. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου σε κάθε γενική διεύθυνση και σε κάθε μία από τις επτά περιφερειακές ενότητες για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις.

Παράλληλα η Περιφέρεια θα κάνει πλήρως αποδεκτή από σήμερα την υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, για τα οποία απαιτείται μέχρι σήμερα η κατάθεσή τους από τους πολίτες, προκειμένου να μη χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που έχουν προσέλευση και εξυπηρέτηση κοινού, καθιερώνεται ωράριο εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης μόνο για τις υποθέσεις που αποτελούν έκτακτη ή επείγουσα ανάγκη, τρεις ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Εξάλλου, αναστέλλεται η διενέργεια όλων των εξεταστικών διαδικασιών, όπως της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και προβλέπεται η τήρηση βιβλίων επισκεπτών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και στις επτά περιφερειακές ενότητες.

Σε ό,τι αφορά την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων τα μέτρα της Περιφέρειας περιλαμβάνουν την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της τηλεργασίας από το σπίτι, την προάσπιση υγείας όλων των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αποσύροντας τους εργαζόμενους αυτούς από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, την εκ περιτροπής αδειοδότηση σε γονείς παιδιού έως 15 ετών και την άμεση προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής.

«Ως πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αναστέλλω όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΠΕ, των επιτροπών της καθώς και των συνεδρίων και των Γενικών Συνελεύσεων. Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών αποφάσισα την αναβολή της προγραμματισμένης ολομέλειας για τις 24 έως 26 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, καθώς και όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών και των οργάνων της» πρόσθεσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε ότι και η ΠΕΔ συντονίζει τα βήματά της σε συνεργασία με τους φορείς, το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ. "Πρέπει να λειτουργήσουμε με σοβαρότητα, ψυχραιμία και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που επιβάλλουν οι στιγμές. Ως Δήμοι αναλαμβάνουμε να εντείνουμε την ενημέρωση των συνεργατών και των υπαλλήλων αλλά και των συμπολιτών μας σε όλα τα επίπεδα για την προφύλαξη, αλλά και την τήρηση όλων των μέτρων στην καθημερινότητά μας" πρόσθεσε.

Σημείωσε, παράλληλα ότι ήδη οι Δήμοι το προηγούμενο διάστημα πύκνωσαν την επικοινωνία με τους πολίτες με την αποστολή sms με πρακτικές οδηγίες και προχώρησαν σε εκτεταμένες απολυμάνσεις σχολικών μονάδων, των ΚΑΠΗ, των δημοτικών, πολιτιστικών και αθλητικών χώρων, στην αναστολή λειτουργίας των σχολείων, των ΚΑΠΗ και των πολιτιστικών και αθλητικών λειτουργιών.

"Επίσης προχωράμε στην διεύρυνση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι", έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες που το έχουν ανάγκη" σημείωσε.