Κορονοϊός: Αναβάλλονται τα play-offs της Super League

Ακολουθώντας το παράδειγμα των περισσότερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η Super League διακόπτει την αγωνιστική δραστηριότητα.

Στην αναβολή των play-offs του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος προχωρά η Super League, στην “σκιά” της ραγδαίας εξάπλωσης του κορονοϊού.

Αν και η απόφαση θεωρείται δεδομένη, επειδή ο Ολυμπιακός διαφώνησε αρχικά και χρειάζεται ομοφωνία), θα “σφραγιστεί” και επίσημα στο Δ.Σ. της Παρασκευής.

Αρχικά, είχε ανακοινωθεί πως οι δύο πρώτες αγωνιστικές θα πραγματοποιούνταν κεκλεισμένων των θυρών.

Ωστόσο, λόγω των εξελίξεων, οι περισσότερες διοργανώσεις ανά την Ευρώπη έχουν βάλει προσωρινά “λουκέτο”.

