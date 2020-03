Κόσμος

Κορονοϊός: 189 νεκροί στην Ιταλία, μέσα σε ένα 24ωρο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Καλπάζει” η επιδημία του COVID-19 στη γειτονική χώρα. Δραματικά τα στοιχεία για τα κρούσματα που ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση της επιδημίας κορονοϊού στη γειτονική Ιταλία, όπου μόνο το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 289 άνθρωποι από τον COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 1.016.

Σε σύγκριση με την Τετάρτη, επιβεβαιώθηκαν 2.651 νέα κρούσματα, με τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που νόσησαν να ανέρχεται σε 15.113.

Πρέπει να σημειωθεί πως 1.258 είναι όσοι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό και έχουν πλέον αναρρώσει.