Πολιτισμός

Πέθανε η Τόνι Μάρσαλ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Έφυγε» Τόνι Μάρσαλ, η μοναδική γυναίκα που κέρδισε το γαλλικό κινηματογραφικό βραβείο Σεζάρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Η Γαλλο-αμερικανίδα σκηνοθέτρια, Τόνι Μάρσαλ, η μοναδική γυναίκα που κέρδισε το γαλλικό κινηματογραφικό βραβείο Σεζάρ καλύτερης σκηνοθεσίας για το «Venus beaute (instiut)» (Ινστιτούτο ομορφιάς) το 2000, πέθανε σήμερα σε ηλικία 68 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η ατζέντισσά της Ελίζαμπεθ Τάνερ.

Η Τόνι Μάρσαλ πέθανε «σήμερα το πρωί έπειτα από μακρά ασθένεια», διευκρίνισε η Ελίζαμπεθ Τάνερ.

Κόρη της ηθοποιού Μισλέν Πρεσλ και του Αμερικανού ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού Ουίλιαμ Μάρσαλ, η Τόνι Μάρσαλ είχε ξεκινήσει την καριέρα της στον κινηματογράφο ως ηθοποιός το 1972 στην ταινία «L’Evenement le plus important depuis que l’homme a marche sur la lune» (Το πιο σημαντικό γεγονός μετά την κατάκτηση της Σελήνης) του Ζακ Ντεμί.

Πέρασε στη σκηνοθεσία το 1990 με το «Pentimento» και ακολούθησαν μια δεκαριά ταινίες μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων το «Ινστιτούτο ομορφιάς» με τη Ναταλί Μπεΐ και την Οντρέ Τατού, την πιο γνωστή ταινία της, που θα της χαρίσει πολλά Σεζάρ μεταξύ των οποίων εκείνα της καλύτερης σκηνοθεσίας και της καλύτερης ταινίας.

Θα ακολουθήσουν το «Au plus pres du paradis» (Πιο κοντά στον παράδεισο) με την Κατρίν Ντενέβ και τον Γουίλιαμ Χαρτ, το «France Boutique» με την Καρίν Βιάρ και τον Φρανσουά Κλουζέ, ή το «Numero une» με την Εμανουέλ Ντεβός το 2017, η τελευταία ταινία της για τον αγώνα μιας μηχανικού να γίνει επικεφαλής μιας εταιρίας του CAC 40.