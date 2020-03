Υγεία - Περιβάλλον

Ασθενείς σε “καραντίνα” μιλούν στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό και τα συμπτώματα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφουν τα συναισθήματα και την καθημερινότητα τους οι φορείς του ιού και τα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος τους.