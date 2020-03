Πολιτισμός

Κορονοϊός: Ανοικτοί παραμένουν αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία

Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους χώρους που θα παραμείνουν κλειστοί για 15 ημέρες.

Θέατρα, κινηματογράφοι και χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων θα παραμείνουν κλειστοί για τις επόμενες 15 ημέρες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας.

Ωστόσο, δεν αναστέλλουν την λειτουργία τους τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:

«Τα μουσεία θα λειτουργούν με ελεγχόμενη ροή επισκεπτών. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα από το αρμόδιο προσωπικό κάθε μουσείου, προκειμένου σε κάθε αίθουσα, ανάλογα με το μέγεθός της, να μην υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερα από 20-30 άτομα. Αντίστοιχη μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει στην περίπτωση που μεγάλος αριθμός επισκεπτών συγκεντρώνεται στα εκδοτήρια των εισιτηρίων.

Οι αρχαιολογικοί χώροι λειτουργούν κανονικά, εκτός αν υπάρξει νεότερη ειδική ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι, ειδικά για τους αρχαιολογικούς χώρους της Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, ισχύουν τα προηγούμενα μέτρα που επέβαλε ο ΕΟΔΥ».

Η Υπουργός Λίνα Μενδώνη βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.