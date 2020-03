Υγεία - Περιβάλλον

ΔΕΗ: Συστάσεις και μέτρα για τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέτρα για την προστασία εργαζομένων και καταναλωτών από τον κορονοϊό λαμβάνει η ΔΕΗ.

Να αποφύγουν τις επισκέψεις στα καταστήματα της ΔΕΗ και να επιλέξουν τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία για τα θέματα που τους απασχολούν, συνιστά η επιχείρηση στους πελάτες της ενώ παράλληλα έχει λάβει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και την απρόσκοπτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι ουρές στα καταστήματα και να προστατευθεί η υγεία τους, η ΔΕΗ συνιστά στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης και συγκεκριμένα:

Το τηλεφωνικό κέντρο 11770,

Την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, όπου μπορούν να επιλέξουν το σύνδεσμο: Επικοινωνία με τη ΔΕΗ > https://bit.ly/39L33F3 και να στείλουν μήνυμα στις υπηρεσίες της ΔΕΗ για το θέμα που τους αφορά.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ενθαρρύνει την ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών μέσω της ιστοσελίδας της και χωρίς καμία προμήθεια στο σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμού > https://bit.ly/38DMbi8 ή την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω τραπεζών.

Επιπλέον, έχουν απαγορευθεί οι μετακινήσεις υπαλλήλων και οι συγκεντρώσεις πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο, πραγματοποιούνται συνεχείς απολυμάνσεις στις εγκαταστάσεις (γραφεία, καταστήματα, μονάδες), ενώ δίνεται κατά περίπτωση η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι.

Η είσοδος και η έξοδος από τις εγκαταστάσεις παραγωγής είναι απολύτως ελεγχόμενη, ενώ λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία κρίσιμων ειδικοτήτων εργαζομένων, απαραίτητων για την αδιάλειπτη λειτουργία των μονάδων.

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως ορίζονται από τον ΕΟΔΥ, αλλά και όσοι είναι γονείς μαθητών διευκολύνονται με ειδικές άδειες, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις της Πολιτείας.

Τέλος οι εργαζόμενοι σε κρίσιμες θέσεις εργασίας σε μονάδες παραγωγής και ορυχεία, καθώς και στα καταστήματα εφοδιάζονται με ειδικές μάσκες και γάντια, ενώ πλέον καταγράφονται όλοι οι πελάτες που εισέρχονται στα καταστήματα, ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση πιθανών κρουσμάτων.

Η ΔΕΗ επανεξετάζει καθημερινά τα νέα δεδομένα με γνώμονα το επιχειρησιακό σχέδιο, που έχει εκπονήσει και υλοποιεί, σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές.