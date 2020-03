Πολιτική

Χρυσοχοΐδης στον ΑΝΤ1 για Έβρο: Δεν θα περάσουν ποτέ τα σύνορα (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τον συντονισμό των μέτρων για τον κορονοϊό και την αποστολή SMS από το “112”.

Ο συντονισμός των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού και η ένταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Υπουργός αποκάλυψε πως έχουν στηθεί τρία κέντρα επιχειρήσεων για τον καλύτερο συντονισμό των μέτρων, για την εφαρμογή των οποίων η Αστυνομία αποτελεί “βασικό μοχλό”.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως έχει ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα «για να προστατεύσουμε την υγεία των αστυνομικών».

Ερωτηθείς σχετικά με την χθεσινή αποστολή έκτακτης ειδοποίησης από το “112” και την αίσθηση που προκάλεσε σε μεγάλη μερίδα των πολιτών, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως σε συνδυασμό με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, έδειξε πως «το Κράτος κρατάει σφιχτά τα ηνία». Τόνισε, βέβαια, πως είναι καθοριστικής σημασίας η υπευθυνότητα που πρέπει να επιδείξει ο κάθε ένας προσωπικά.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκε τον Έβρο μαζί με τον επικεφαλής της Frontex, αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ένταση των τελευταίων ημερών στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της Frontex, διαβεβαίωσε πως όσοι είναι συγκεντρωμένοι από την τουρκική πλευρά «Δεν θα περάσουν ποτέ!». «Όλοι μαζί έχουμε αποφασίσει ότι υπάρχει Τείχος», συμπλήρωσε.

Εκτίμησε πως ο Ταγίπ Ερντογάν θα συνεχίσει να προκαλεί και να κλιμακώνει, ενώ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. για αναθεώρηση της συμφωνίας για το Μεταναστευτικό αλλά και τις επιδιώξεις του για δημιουργία “ζώνης ασφαλείας” στη Συρία.