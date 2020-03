Υγεία - Περιβάλλον

Βαλτάς στον ΑΝΤ1: σε ειδικά γκισέ και πίσω από τζάμια η εξυπηρέτηση στα φαρμακεία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου μιλά για τα μέτρα αυτοπροστασίας και τον «αγώνα» των πολιτών για μια προστατευτική μάσκα.