Κόσμος

Κορονοϊός: Στους 61 οι νεκροί στη Γαλλία

Για τη χειρότερη κρίση δημόσιας υγείας στη Γαλλία εδώ και 100 χρόνια, μίλησε ο πρόεδρος Μακρόν.

Στους 61 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία από τον νέο κορονοϊό, με τον προηγούμενο απολογισμό να κάνει λόγο για 48 νεκρούς, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για την χειρότερη κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα εδώ και έναν αιώνα.

Όπως επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος, θα αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες των γαλλικών νοσοκομείων προκειμένου να διαχειριστούν την επιδημία του κορονοϊού.

Επιπλέον, ο Μακρόν προέτρεψε τους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών και εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας να παραμείνουν στα σπίτια τους για όσο χρειαστεί.

Ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών, που προβλέπεται για αυτήν την Κυριακή, θα διεξαχθεί κανονικά, σημείωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, ενώ όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από τους παιδικούς σταθμούς έως τα πανεπιστήμια, γνωστοποίησε ότι θα παραμείνουν κλειστά από την προσεχή Δευτέρα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε, επίσης, ότι θα ζητήσει από τις επιχειρήσεις να επιτρέψουν στους υπαλλήλους τους να εργάζονται από το σπίτι.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συνεχίσουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τον ίδιο, την ώρα που, όπως ανακοίνωσε, το κράτος θα αναλάβει τη μισθοδοσία εκείνων που θα πρέπει να εργαστούν από το σπίτι.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας γνωστοποίησε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις των Γάλλων για τον μήνα Μάρτιο αναβάλλονται.

Η Ευρώπη πρέπει να ενεργήσει "με σθένος και σύντομα" για την οικονομική "ανάκαμψη", υπογράμμισε ο Εμανουέλ Μακρόν, που έκρινε ως ανεπαρκή τα μέτρα που έλαβε η ΕΚΤ.

Όσον αφορά τα σύνορα, ο Γάλλος ηγέτης είπε ότι εφόσον χρειαστεί θα κλείσουμε τα σύνορα, όμως σε συντονισμό με την ΕΕ.

Την ίδια ώρα, Γάλλοι ανταποκριτές στην Ιταλία, κάνουν έκκληση τόσο στον Εμανουέλ Μακρόν όσο και στους πολίτες της Γαλλίας, να ευαισθητοποιηθούν στο ζήτημα του κορονοϊού να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ιταλίας και να μην αφήσουν να χαθεί πολύτιμος χρόνος.