Οικονομία

Κορονοϊός: Θετικός βρέθηκε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς

Τι αναφέρει ο Γιώργος Χαντζηνικολάου σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, είναι μεταξύ των 117 ανθρώπων που έχουν διαγνωσθεί με κορονοϊό στην Ελλάδα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Χαντζηνικολάου, αναφέρει:

«Θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι υποβλήθηκα σε εξέταση για κορονοϊό και βρέθηκα θετικός.

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Μαρτίου, παρουσίασα χαμηλό πυρετό και εφαρμόζοντας τη σχετική διαδικασία, υποβλήθηκα σε εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Κατόπιν συστάσεων των ιατρών και ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο, από το βράδυ της Τετάρτης βρίσκομαι σε κατ’ οίκον απομόνωση, χωρίς συμπτώματα».