ΣΥΡΙΖΑ: Ενωμένοι οι Έλληνες απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας

Κορονοϊός, προσφυγικό και ελληνοτουρκικά ήταν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

H κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο προσφυγικό, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Το Πολιτικό Συμβούλιο επεσήμανε ότι η κρίση πανδημίας θέτει τη χώρα, όπως και ολόκληρο τον πλανήτη, ενώπιον πρωτόγνωρων προκλήσεων, τόσο για τη δημόσια Υγεία όσο και για την οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών της Πολιτείας, χωρίς την παραμικρή εξαίρεση.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «η προσοχή και η σκέψη μας στρέφονται ιδιαιτέρως σε όλους τους εργαζόμενους στην Υγεία που δίνουν αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, καθώς και σε όλους τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας».

Υπογράμμισε δε ότι η κρίση αυτή «αποδεικνύει πλέον πέρα από κάθε αμφισβήτηση και ιδεοληψία τη σημασία της ύπαρξης, στήριξης και περαιτέρω αναβάθμισης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας». «Το Δημόσιο Σύστημα σχεδιάζει, κατευθύνει και υλοποιεί το σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας και για αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί με όλο το αναγκαίο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και την προστασία της δημόσιας υγείας, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προχωρά σε αναστολή όλων των προσυνεδριακών διαδικασιών και των δημόσιων εκδηλώσεων του Κόμματος μέχρι το Πάσχα, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση».

Σε αυτό το διάστημα, αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η πλατφόρμα iSYRIZA, ώστε να συνεχιστεί η πολιτική δουλειά του κόμματος και η επικοινωνία με τους πολίτες.

Ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία και ανάπτυξη, η οποία παρουσιάζει ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2019 σημαντική επιβράδυνση, πέρα από τις προτάσεις που ήδη έχει καταθέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητά από την κυβέρνηση, αρχής γενομένης από το Eurogroup της 16 Μαρτίου, να ασκήσει πίεση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε να πάψει η Ευρώπη να παρακολουθεί αδρανής τις εξελίξεις και να προχωρήσει σε γενναία μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, καθώς και ελάφρυνσης των δημοσιονομικών υποχρεώσεων. Σε αυτές τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία, με τις οικονομικές επιπτώσεις να είναι ακόμα άγνωστες, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ σοβαρές, η διεκδίκηση για άμεση μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει να είναι αυτονόητη για την κυβέρνηση.

Εξαιρετικά κρίσιμο, επίσης, σύμφωνα με το ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η κυβέρνηση να αναστείλει αμέσως τον σχεδιασμό της για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από 1η Μαΐου, καθώς και να διασφαλίσει το εισόδημα των εργαζομένων και να στηρίξει άμεσα και έμπρακτα όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία.

Όσον αφορά στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τονίζει για μία ακόμη φορά ότι «είναι αδιανόητο να απουσιάζει η Ελλάδα από οποιαδήποτε Σύνοδο συζητείται αυτό το φλέγον ζήτημα, όπως αυτή που προγραμματίζεται για τις 17 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη, ειδικά με δεδομένη την εργαλειοποίηση της κρίσης από την Τουρκία για γεωπολιτικούς σχεδιασμούς. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να απαιτήσει τη συμμετοχή της χώρας μας».

Τέλος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα τόσο στον Έβρο όσο και στο Αιγαίο. «Καμία πρόκληση δεν μπορεί να μένει αναπάντητη. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας βρίσκει ολόκληρο τον ελληνικό λαό ενωμένο», υπογράμμισε.