Κοινωνία

Συλλήψεις για τον εμπρησμό ξενοδοχείου στη Λεωφόρο Συγγρού

Η Αστυνομία κατάφερε να εξιχνιάσει την εμπρηστική επίθεση, από την οποία τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, ο εμπρησμός ξενοδοχείου στη Λεωφόρο Συγγρού, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019.

Προηγήθηκε συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν τα δεδομένα της υπόθεσης και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά με τα συλλεχθέντα στοιχεία και πειστήρια και τα εργαστηριακά αποτελέσματα.



Όπως προέκυψε στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα δυο αλλοδαποί, ως φυσικοί αυτουργοί, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα με εντάλματα σύλληψης του αρμόδιου Ανακριτή και δυο Έλληνες, ως ηθικοί αυτουργοί του εμπρησμού και της προκληθείσας φθοράς στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

Από τον εμπρησμό προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε τρία άτομα, με σοβαρότερη την κατάσταση αλλοδαπής, η οποία εισήχθη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αττικής, όπου διασωληνώθηκε και παρέμεινε νοσηλευόμενη για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.