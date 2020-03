Κοινωνία

Κορονοϊός: Αναστέλλουν την λειτουργία τους και τα δικαστήρια

Ο κορονοϊός βάζει "λουκέτο" στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες της χώρας. Ποιες υποθέσεις εξαιρούνται.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας Βασίλη Κικίλια και Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα, αναστέλλεται προσωρινά και μερικά από αύριο, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 έως και 27 Μαρτίου 2020, η λειτουργία όλων των δικαστηρίων (Διοικητικών, Πολιτικών, Ποινικών και Στρατιωτικών), των Εισαγγελιών της χώρας, καθώς και η διεξαγωγή πλειστηριασμών, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και προς αποφυγή κινδύνου εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού (COVID-19).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναστέλλονται προσωρινά για το επίμαχο χρονικό διάστημα, οι δημόσιες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, με εξαίρεση αυτές που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων.

Ακόμη, αναστέλλεται προσωρινά από 13 Μαρτίου 2020 έως και 27 Μαρτίου 2020, η λειτουργία των δημόσιων συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αυτών που αφορούν τη δημοσίευση αποφάσεων και την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και αυτών του VI Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης μόνο για υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Παράλληλα, αναστέλλεται προσωρινά για το ίδιο χρονικό διάστημα, η λειτουργία των Πολιτικών Δικαστηρίων, Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, ως εξής:

α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων και

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Αντίθετα, από την προσωρινή αναστολής εξαιρούνται:

α) η δημοσίευση αποφάσεων,

β) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων,

γ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων,

δ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,

ε) οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31.5.2020 και

στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31.1.2021.

Ακόμη, οι ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.

Τα θέματα λειτουργίας των δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων ρυθμίζονται με αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.

Ακόμη, προβλέπεται ότι η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστου αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ενώ τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

Η λειτουργία των Εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ενώ τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας καταλαμβάνει κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τέλος, για το προσωπικό που απασχολείται στα δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.