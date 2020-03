Τοπικά Νέα

Έβρος: Πετροπόλεμος και φωτιές στις Καστανιές (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέος γύρος επεισοδίων στον φράχτη των ελληνοτουρκικών συνόρων.

Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα της Πέμπτης, κοντά στις Καστανιές Έβρου, με τους μετανάστες από την τουρκική πλευρά να εκτοξεύουν πέτρες, αλλά και δακρυγόνα.

Στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποκρούσουν τις επιθέσεις.

Οι μετανάστες έχουν ανάψει φωτιές κατά μήκος του φράχτη, όπως φαίνεται και στις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται πως την περιοχή επισκέφθηκε, νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της Frontex.

«Δεν θα περάσουν ποτέ τα σύνορα», τόνισε εμφατικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.