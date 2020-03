Αθλητικά

Ολυμπιακός-Γουλβς: Ανοικτή παραμένει η υπόθεση πρόκριση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αν και υποχρεώθηκαν να αγωνιστούν από το ημίωρο του ματς με 10 παίκτες, οι Πειραιώτες δεν λύγισαν από την αγγλική ομάδα.

Ολυμπιακός-Γουλβς: 1-1 (τελικό)

Περισσότερα σε λίγο...