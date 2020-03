Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παρασκευή και 13 σήμερα, αλλά τα άστρα μας χαρίζουν μια αισιόδοξη διάθεση.

Παρασκευή και 13 σήμερα όμως η κατάσταση στον ουρανό δε δικαιώνει τους προληπτικούς, αφού πέραν του Ερμή που μπορεί ακόμα να φέρει κάποιες αναποδιές, οι βασικές επιρροές του για σήμερα, αλλά και για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας προέρχονται από τα εξάγωνα που σχηματίζουν αφενός ο Ήλιος από τους Ιχθύς με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω κι ο Ποσειδώνας με τον Άρη από τα ίδια ζώδια αντίστοιχα.

Η πρώτη υπόσχεται γεγονότα που μπορεί να σημαίνουν μια ριζική μεταμόρφωση σε κάποιον τομέα, όμως πέραν του γεγονότος ότι γίνεται με τον ομαλότερο κατά το δυνατόν τρόπο αγγίζει και κάποιες παθογόνες καταστάσεις στη ζωή μας για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτές. Όσο για το εξάγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα μας οπλίζει με φαντασία και με πίστη για να φτάσουμε στο στόχο μας.

ΚΡΙΟΣ: Οι μέρες που διανύουμε επιφυλάσσουν για εσένα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν εμφανώς τη ζωή σου, ειδικά σε σχέση με τον γάμο ή με την καριέρα σου. Εκεί που μπορεί να πίστευες ότι δεν υπάρχει ελπίδα και το παιχνίδι έμοιαζε χαμένο, κάτι συμβαίνει έστω και την ύστατη στιγμή, που σε κάνει να ξαναβρίσκεις την πίστη σου και την ελπίδα ότι έρχονται ακόμα καλύτερες μέρες. Πέραν από κάποιον από μηχανής θεό που μπορεί να κινεί τα νήματα, υπάρχει κι ένας "θεός" που κρύβεται μέσα σου. Ξεκινά να τον ανακαλύπτεις και να τον πιστεύεις περισσότερο!

ΤΑΥΡΟΣ: Αυτές εδώ οι μέρες θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις ότι η προσαρμοστικότητα είναι αρετή και αν ξέρεις πως να την αξιοποιήσεις στο τέλος βγαίνεις πολύ πιο κερδισμένος σε σχέση με τη συνήθη επιλογή σου να λειτουργείς πεισματικά και να εγκλωβίζεσαι στους αυτοπεριορισμούς σου. Άτομα που νοιάζονται για σένα ή που ενδεχομένως έχουν παρόμοιες ανησυχίες με εσένα σε βοηθούν να πάρεις μπρος και να δεις τις ευκαιρίες που έχεις στα χέρια σου και ως τώρα δεν αποφάσιζες να τις εκμεταλλευτείς.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η κινητικότητα στη ζωή σου και οι εξελίξεις που εμφανίζονται αυτή την περίοδο στο προσκήνιο έχουν άμεση σχέση με τα λεφτά των άλλων. Έτσι υπάρχει από τη μία το ενδεχόμενο κάποιος να σε εμπιστεύεται σε βαθμό που να σου παραχωρεί τη διαχείριση των οικονομικών του ή να πιστεύει τόσο πολύ σε εσένα και τις δυνατότητες σου που να ποντάρει πάνω σου σαν να είσαι άλογο κούρσας που δε χάνει. Δεν αποκλείεται βέβαια από την άλλη κάποιο μέλος της οικογένειας να πιάνει δουλειά και να δίνει ανάσες στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι μέρες που διανύουμε είναι πιθανό να αποτελέσουν ορόσημο στη ζωή σου, αφού είναι πιθανό να προκύψει είτε μια σημαντική σχέση από αυτές που θα χαρακτήριζε κάποιος "σχέση ζωής", είτε κάποια συνεργασία που μπορεί να σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας καριέρας που αυτή τη στιγμή δεν τη φαντάζεσαι. Υπάρχει βέβαια και το σενάριο που κλείνει ένας κύκλος, όμως και πάλι είναι την ίδια ακριβώς στιγμή που ανοίγει ένας άλλος, επομένως ακόμα κι αν κάτι πονάει, σύντομα έρχεται η ανακούφιση.

ΛΕΩΝ: Οι εξελίξεις κυρίως στον εργασιακό σου χώρο, όσο κι αν αρχικά σε αγχώνουν, στο τέλος φαίνεται να καταλήγουν υπέρ σου. Κάποιος συνάδελφος αρρωσταίνει κι εσύ βρίσκεις την ευκαιρία να αποδείξεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις καλύτερα απ' αυτόν. Κάποιος απολύεται και η ανάληψη των καθηκόντων του μπορεί σε πρώτη φάση να σε αγχώσει, όμως μπαίνουν λεφτά στην τσέπη σου που σε κάνουν να ξεπερνάς και άγχη, και φοβίες, και τα πάντα...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ένας έρωτας αυτή την περίοδο δε θα μπορούσε να αποτελεί απλή υπόθεση, αλλά μια εμπειρία που έρχεται να κάνει τη νύχτα μέρα στη ζωή σου. Η ανάγκη σου για συντροφικότητα, για το μαζί, για κάποιον που θα πιάσει το χέρι σου και θα σε κάνει να νιώσεις ότι μπορείς να κινήσεις βουνά, έρχεται να βρει υποκείμενο στα μάτια κάποιου που μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλο σεισμό μέσα σου, που μπορεί το εστιακό βάθος να είναι απύθμενο, αλλά και οι "ζημιές" στην επιφάνεια θα είναι ανυπολόγιστες.

ΖΥΓΟΣ: Είναι καιρός να σταματήσεις να αποδέχεσαι με απάθεια κάθετι και να περάσεις σε πράξεις που θα δεις ότι θα κάνουν τα πράγματα να λειτουργήσουν καλύτερα σε διάφορους τομείς της ζωής σου. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να σταματήσεις να χρησιμοποιείς κάθε πιθανή δικαιολογία προκειμένου να αποφύγεις να διαχειριστείς κατάματα τα πράγματα. Αν για παράδειγμα σε χαλάει που καπνίζεις, τώρα μπορείς να ξεκινήσεις την προσπάθεια σου να απαλλαγείς από το τσιγάρο. Αν έχεις παράπονα στη δουλειά σου, τώρα οφείλεις να μιλήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μέσα από τις επαφές σου με συγγενείς, με παλιούς συναδέλφους ή ακόμα και με ανθρώπους που γνωρίζεις αυτές εδώ τις μέρες φαίνεται ότι προκύπτουν ιδέες και προτάσεις που σε γεμίζουν ενθουσιασμό και διάθεση να πραγματοποιήσεις ένα νέο ξεκίνημα που φαίνεται να έχει προοπτικές και μάλιστα μακροπρόθεσμες. Είναι μια καλή περίοδος για να ξεκινήσεις ένα καινούργιο χόμπι, ενώ θετικά είναι τα πράγματα κυρίως για τους Σκορπιούς του 3ου δεκαημέρου που θα ήθελαν να αποκτήσουν έναν απόγονο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Πιστεύει στα θαύματα ένας Τοξότης; Αν πιστεύει λέει… Αυτό είναι που σε κινητοποιεί και σου δίνει όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι για να υπάρχεις. Μάλιστα αυτές εδώ τις μέρες έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις την κατάλληλη στιγμή και να βρεθείς ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση ενός ονείρου σου. Ενδεχομένως να χρειάζεσαι υποστήριξη κυρίως υλική, αλλά και συναισθηματική. Κι αυτή ακριβώς θα βρεις. Πού; Μην ψάξεις μακριά. Είναι οι άνθρωποι σου, η οικογένεια σου αυτοί που σε πιστεύουν περισσότερο και είναι διατεθειμένοι να σου το δείξουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η διάθεση σου να αναλάβεις πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν δραματικά κάποια δεδομένα στη ζωή σου είναι πραγματικά αξιοσημείωτη αυτές εδώ τις μέρες και φαίνεται να έχει αποτελέσματα. Αν είσαι μόνος, μπορείς να βγεις έξω με αυτοπεποίθηση και να σαρώσεις τα πάντα στο πέρασμα σου. Αυτή η αύρα του νικητή φέρνει γύρω σου πολύ κόσμο και πολλές προτάσεις για εξόδους από φίλους, αλλά και για μια συνεργασία η οποία μπορεί να απαιτεί από εσένα μεγάλες αλλαγές, αλλά αξίζει τον κόπο τουλάχιστον να την εξετάσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ήρθε η ώρα να δεις άσπρη μέρα στον οικονομικό τομέα, κυρίως μέσα της εργασίας σου, αλλά ακόμα και με απρόσμενες χορηγίες είτε από ανθρώπους που για κάποιο λόγο θέλουν να σε βοηθήσουν, είτε ακόμα κι από το ίδιο το σύμπαν που σου θυμίζει ότι σ’ αυτή τη ζωή υπάρχει κι ένας παράγοντας που λέγεται τύχη και κάνει την εμφάνιση της εκεί που δεν την περιμένεις. Καλή περίοδος επίσης για να ξεκινήσεις γυμναστική ή για να προσέξεις τη διατροφή και το σώμα σου.

ΙΧΘΥΣ: Με πείσμα και φαντασία μπορείς να βρεθείς ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που έχεις κατά νου και θεωρείς ότι θα σου έδινε τη δυνατότητα από τη μία να εκδηλώσεις τα ταλέντα σου, κι από την άλλη να ζήσεις κάποιες επιθυμίες σου που για σένα είναι ζωτικής σημασίας. Μπορεί να είναι η ανάγκη σου να κάνεις μια σχέση για να δώσεις απ’ το συναίσθημα που νιώθεις να σε πλημμυρίζει ή η ευκαιρία που ψάχνεις για να ξεχωρίσεις και να πείσεις τους γύρω σου για τις δυνατότητες σου.

Πηγή: Astrologos.gr