Κοινωνία

Θρασύτατη ληστεία τα ξημερώματα

Ούτε η Διεύθυνση τροχαίας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το στόχο που χτύπησαν δεν πτόησε τους κακοποιούς.

Στόχος ληστών έγινε τα ξημερώματα ένα κατάστημα επί της οδού Λαυρίου και οι ιδιοκτήτες του που διαμένουν σε σπίτι ακριβώς πάνω από το κατάστημα.

Οι ληστές μπούκαραν στο οίκημα και αιφνιδιάζοντας το ζευγάρι κατάφεραν να το εξουδετερώσουν και να το δέσουν.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο που υπήρχε στο χώρο και κάποια χρήματα που εντόπισαν.

Ο άντρας όμως κατάφερε να λυθεί και άρχισε να τους κυνηγά την ώρα που οι ληστές ήταν έτοιμοι να μπουν στο αυτοκίνητο τους και να φύγουν, με αποτέλεσμα να τους πέσει το χρηματοκιβώτιο στο δρόμο.

Να σημειωθεί ότι το οίκημα στο οποίο έγινε η ληστεία είναι ακριβώς απέναντι από τη Διεύθυνση Τροχαίας της περιοχής!

Η γυναίκα που έπεσε θύμα των ληστών μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένη στο ΚΑΤ.