Αθλητικά

Κορονοϊός: θετικός στον ιό και ο προπονητής στην Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» βγήκαν νοκ άουτ μετά την είδηση ότι ο Αρτέτα είναι θετικός στον ιό. Σκέψεις για «λουκέτο» στην Premier League.

Ελάχιστες ώρες μετά την ανακοίνωση της Premier League, πως οι αγώνες του σαββατοκύριακου (14-15/03) θα διεξαχθούν κανονικά με την παρουσία κόσμου (κόντρα στο «ρεύμα» και στις αντίθετες αποφάσεις που παίρνονται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης), ο προπονητής της 'Αρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για τον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοίκηση των «κανονιέρηδων».

«Το προπονητικό κέντρο London Colney θα κλείσει μετά το αποτέλεσμα της εξέτασης του προπονητή της ομάδας μας Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Το προσωπικό της 'Αρσεναλ που ήρθε πρόσφατα σε επαφή με τον Μικέλ, θα τεθεί σε αυτό-περιορισμό, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης. Εκτιμούμε πως πρόκειται για έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ατόμων που εργάζεται στο Colney, στο οποίο περιλαμβάνεται όλη η πρώτη ομάδα, το προπονητικό επιτελείο, καθώς επίσης κι ένας μικρότερος αριθμός εργαζομένων στην ακαδημία μας, η οποία επίσης θα κλείσει προληπτικά.

Εκτιμούμε επίσης, πως όλοι όσοι δεν ήρθαν σε κοντινή επαφή με τον Μικέλ, θα επιστρέψουν στη δουλειά τους τις επόμενες μέρες. Άμεσα στο προπονητικό κέντρο θα γίνει μία πολύ μεγάλη απολύμανση», ανέφερε η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας, ενώ ο διευθυντής της ομάδας, Βινάι Βκενκατέσαμ πρόσθεσε, «Η υγεία των ανθρώπων μας και της κοινωνίας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Οι σκέψεις μας είναι με τον Μικέλ, ο οποίος είναι απογοητευμένος, αλλά σε καλή κατάσταση. Η ομάδα θα επιστρέψει στις προπονήσεις, όποτε κριθεί ότι μπορεί να το κάνει από τους αρμόδιους φορείς και τους γιατρούς».

Η αγγλική ομάδα υπογράμμισε επίσης στην ανακοίνωσή της, πως δεν θα μπορέσει να δώσει τους επόμενους αγώνες της στην Premier League και το Κύπελλο Αγγλίας λόγω της κατάστασης, ενώ ο ίδιος ο Αρτέτα στην πρώτη του δήλωση ανέφερε, «Είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό όλο αυτό, αλλά έκανα το τεστ γιατί ένιωθα άσχημα. Θα επιστρέψω στη δουλειά μου όταν μου επιτραπεί».

Μετά από αυτή την εξέλιξη η Premier League συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη το πρωί της Παρασκευής (13/03), ώστε να αποφασιστεί από όλες τις ομάδες το τι θα ακολουθήσει, αν και μετά το κρούσμα με τον Αρτέτα και την αδυναμία της 'Αρσεναλ να παίξει μπάλα μέσα στις επόμενες 14 μέρες (τουλάχιστον), φαίνεται πως οδεύουμε σε «λουκέτο» και στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Κι όλα αυτά, μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είχε τονίσει πως «...για την ώρα δεν προκύπτει ανάγκη αναβολής των αθλητικών διοργανώσεων», δίνοντας την «πολυτέλεια» στην Premier League να ανακοινώσει φουλ αγωνιστική δράση για το σαββατοκύριακο, παρουσία κόσμου, με την επισήμανση πως «...θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας με την συνεργασία των ομάδων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων θα βρεθούν στα γήπεδα!». Πλέον μετά το κρούσμα με τον προπονητή της 'Αρσεναλ, όλα δείχνουν... αναβολή, μέχρι νεοτέρας.