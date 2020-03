Κόσμος

Κορονοϊός: θετική στον ιό και η σύζυγος του Τριντό

Σε προληπτική απομόνωση για 14 μέρες και ο πρωθυπουργός του Καναδά.

Η Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό, η 44χρονη σύζυγος του πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό, επιβεβαιώθηκε μετά τις εργαστηριακές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης.

Παρότι «η κατάσταση της υγείας» του Καναδού πρωθυπουργού «είναι καλή» και «δεν εμφανίζει» προς το παρόν «κανένα σύμπτωμα», θα παραμείνει «προληπτικά» και κατόπιν «σύστασης των γιατρών» σε απομόνωση για 14 ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Η σύζυγος του Καναδού πρωθυπουργού αισθάνεται «καλά» και τα συμπτώματα που έχει παραμένουν «ήπια», κατά την ίδια πηγή. Εμφάνισε συμπτώματα γρίπης μετά την επιστροφή της από ένα ταξίδι στο Λονδίνο.

Ο 48χρονος Τριντό δεν θα υποβληθεί σε τεστ «σε αυτό το στάδιο» και θα «συνεχίσει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του», ανέφερε το γραφείο του, που διαβεβαίωσε πως θα απευθυνθεί στους Καναδούς αργότερα σήμερα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός συνομίλησε με τους ηγέτες της Ιταλίας, των ΗΠΑ και της Βρετανίας, κατά την ανακοίνωση.

Στον Καναδά καταγράφονταν μέχρι χθες Πέμπτη πάνω από 150 κρούσματα του κορονοϊού, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Οντάριο (στο κεντρικό τμήμα της χώρας) και στη Βρετανική Κολομβία (στο δυτικό), με έναν θάνατο ασθενούς.

Σε προσωπικό μήνυμά της προς τους Καναδούς, η Γκρεγκουάρ-Τριντό καθησύχασε τους συμπατριώτες της για την κατάστασή της.

«Βρίσκομαι σε καραντίνα, αλλά η κατάστασή μου δεν έχει σύγκριση με αυτή άλλων οικογενειών στον Καναδά, η υγεία των οποίων δοκιμάζεται πολύ πιο σοβαρά», τόνισε η σύζυγος του πρωθυπουργού, πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια.