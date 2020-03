Κοινωνία

ΟΑΣΑ για κορονοϊό: βγάλτε εισιτήρια με κάρτες κι όχι με χρήματα

Τέλος η επιβίβαση μόνο από την μπροστινή πόρτα. Μειωμένη κατά 25-30% η επιβατική κίνηση.

Την ελαχιστοποίηση των εγχρήματων συναλλαγών (με χαρτονομίσματα και κέρματα) και τη χρήση καρτών -πιστωτικών ή χρεωστικών- στα εκδοτήρια, συστήνει στους επιβάτες η διοίκηση του ΟΑΣΑ στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης του κορονοϊού.

Παράλληλα, αναστέλλεται η εφαρμογή του μέτρου της εισόδου από την μπροστινή πόρτα σε λεωφορεία και τρόλεϊ, απόφαση που έλαβε η διοίκηση του ΟΑΣΑ μετά από αίτημα των εργαζομένων.

Με έγγραφό του προς την αρμόδια διεύθυνση της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Νίκος Αθανασόπουλος τονίζει πως «αναστέλλεται η εφαρμογή του μέτρου της επιβίβασης από την πρώτη θύρα των οχημάτων» και συστήνει λελογισμένη χρήση των κλιματιστικών υπογραμμίζοντας πως «είναι απαραίτητος, βάσει των κανόνων υγιεινής, ο αερισμός των οχημάτων στις αφετηρίες και τα τέρματα καθώς και η λελογισμένη χρήση των κλιματιστικών».

Πάντως, ο φόβος εξάπλωσης του κορονοϊού έφερε μεγάλη μείωση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σύμφωνα με πηγές, τόσο του ΟΑΣΑ όσο και των εργαζομένων, η επιβατική κίνηση μειώθηκε περίπου στο 25 -30%, μετά την ανακοίνωση των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, (όπως το κλείσιμο των σχολείων, εργασία από το σπίτι, όχι άσκοπες μετακινήσεις).

Ωστόσο, όπως σημειώνουν στελέχη του Οργανισμού, τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση της επιβατικής κίνησης. «Ανατροπές» μπορεί να υπάρξουν και στο πρόγραμμα δρομολογίων από τις άδειες ειδικού σκοπού που θα ληφθούν από τους εργαζόμενους.

Υπενθυμίζεται, πως ήδη ο ΟΑΣΑ έχει εντατικοποιήσει τα μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού διενεργώντας πρόσθετες απολυμάνεις από εξειδικευμένα συνεργεία με τη χρήση ειδικών σκευασμάτων για την προστασία επιβατικού κοινού και εργαζομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Οι απολυμάνσεις από εξειδικευμένα συνεργεία έρχονται να προστεθούν στον καθημερινό καθαρισμό - απολύμανση οχημάτων και συρμών που διενεργείται με έμφαση στα σημεία στήριξης των επιβατών (χειρολαβές, μπάρες, πόρτες κ.λπ.), αλλά και των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ, Ηλεκτρικός) όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία με τα οποία έρχονται σε επαφή οι επιβάτες (κουπαστές, εκδοτικά και ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων κ.λπ.).

Ως προς την προστασία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην προμήθεια αντισηπτικών (για χρήση μόνο των εργαζομένων), τα οποία τοποθετήθηκαν σε σταθμούς, εκδοτήρια, γραφεία και όλους τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες. Παράλληλα, προχώρησε στην παροχή αντισηπτικών σε όλους τους οδηγούς.

Επιπλέον, σε όλες τις οθόνες των αστικών συγκοινωνιών (σε σταθμούς μετρό, στάσεις τηλεματικής, συρμούς μετρό, κτλ) επαναλαμβάνονται συνεχώς ενημερωτικά μηνύματα που υπενθυμίζουν τις οδηγίες προστασίας και προσωπικής υγιεινής, που πρέπει όλοι να τηρούν ως μέτρο προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.