Αθλητικά

Κορονοϊός: οργή για τους οπαδούς της Ατλέτικο που επισκέφτηκαν το Λίβερπουλ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η τοπική κοινωνία αποδίδει την αύξηση των κρουσμάτων στους φιλάθλους της ισπανικής ομάδας που ταξίδεψαν στην Αγγλία για τον επαναληπτικό με τη Λίβερπουλ.

Η μετακίνηση περίπου 3.000 οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λίβερπουλ για τη ρεβάνς της Τετάρτης (11/03) στους «16» του Champions League με τους «ρεντς» στο «'Ανφιλντ», προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς «συνδέθηκε» η παρουσία τους με την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στην περιοχή.

Παρά τις εκκλήσεις των αρχών της Ισπανίας προς τους εκδρομείς των «ροχιμπλάνκος» να μην ταξιδέψουν στην Αγγλία για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λίβερπουλ (στην οποία η Ατλέτικο πανηγύρισε τη νίκη με 3-2 στην παράταση που της έδωσε την πρόκριση στους «8»), οι φίλοι των Μαδριλένων «πλημμύρισαν» την πόλη των Μπιτλς κι αυτό είχε κι άλλες... συνέπειες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στη «Liverpool Echo» ο καθηγητής Τζον 'Αστον, πρώην διευθυντής της δημόσιας υγείας της πόλης του Λίβερπουλ το πρόβλημα που προέκυψε ήταν σοβαρό, κατηγορώντας για έλλειψη προληπτικών μέτρων την αγγλική κυβέρνηση.

«Έχουμε την Ατλέτικο που παίζει πίσω από κλειστές πόρτες στην πατρίδα της και ήρθαν στο Λίβερπουλ 3.000 οπαδοί της μέσα στην πόλη, κατακλύζοντας κάθε κομμάτι της. Ήδη τα κρούσματα του ιού αυξήθηκαν πολύ και θα αυξηθούν κι άλλο μέσα στην πόλη. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι στο Μέρσεισαϊντ διεγνώσθησαν σήμερα με κορονοϊό. Αυτό είναι έλλειψη προγραμματισμού και μέτρων πρόληψης» τόνισε ο καθηγητής 'Αστον.