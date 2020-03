Πολιτική

Ορκίζεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η τελετή θα γίνει με τον ελάχιστο αριθμό προσκεκλημένων λόγω του κορονοϊού.

Τον οριζόμενο από το Σύνταγμα όρκο, ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, θα δώσει στις 11:20 η νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η πρώτη γυναίκα στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα εξελέγη από το ελληνικό κοινοβούλιο στις 22 Ιανουαρίου 2020, έχοντας - για πρώτη φορά - τη στήριξη τριών κομμάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής) ενώ ουδείς βουλευτής την καταψήφισε (επί 294 βουλευτών, 261 ψήφισαν υπέρ ενώ 33 δήλωσαν "παρών").

Η κυρία Σακελλαροπούλου, (τέως) πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι η 13η Πρόεδρος της Γ' Ελληνικής Δημοκρατίας και διαδέχεται τον καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.

Για προληπτικούς λόγους, αλλά και ως μήνυμα στην κοινωνία για τη σοβαρότητα αντιμετώπισης του κορονοϊού, ο αριθμός των προσκεκλημένων πολιτικών, διπλωματικών και άλλων αρχών έχει περιοριστεί στους περί τους 170 από 1.000 που προβλέπεται.

Η συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής θα αρχίσει στις 11:00' με μοναδικό αντικείμενο την ορκωμοσία της εκλεγείσης Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως προβλέπει το άρθρο 33 του Συντάγματος "Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο, «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού»".

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της τελετής, την έναρξη της συνεδρίασης θα κηρύξει ο α' αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος και θα αναγνώσει την προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής και την αντιφώνηση της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο ενημέρωσης της κυρίας Σακελλαροπούλου από τον κ. Τασούλα για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της 22ας Ιανουαρίου.

Την ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβούν στην κεντρική είσοδο του κοινοβουλίου για να υποδεχθούν την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κατά την άφιξη της κυρίας Σακελλαροπούλου θα αποδοθούν τιμές από στρατιωτικό άγημα, και ακολούθως, η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εισέλθει στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής.

Στις 11:20' θα τελεστεί η ορκωμοσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ Ιερωνύμου και της Ιεράς Συνόδου, και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Ορκωμοσίας.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα καταθέσει στέφανο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακολούθως θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο.