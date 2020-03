Κοινωνία

Δημητρακόπουλος στον ΑΝΤ1: ποινές φυλάκισης για όσους παραβιάζουν τα μέτρα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο γνωστός ποινικολόγος χαιρέτησε την παρέμβαση του Αρείου Πάγου και τόνισε ότι η ποινή φυλάκισης για τους παραβάτες μπορεί να φτάσει ακόμα και τα ισόβια.