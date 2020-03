Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: επιβαρυμένη η υγεία του πρώτου θύματος από κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο λοιμωξιολόγος που παρακολουθούσε την υγεία του πρώτου ασθενή που πέθανε από κορονοϊό, εξηγεί τι πρέπει να προσέξουν οι ευπαθείς ομάδες.