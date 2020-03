Κόσμος

Κορονοϊός: αύξηση των κρουσμάτων στην Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το υπουργείο της χώρας για την περιορισμένη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εξάπλωση της επιδημίας.

Ένας δεύτερος ασθενής διαγνώστηκε πως μολύνθηκε από τον κορονοϊό στην Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα, μία ημέρα αφότου η Άγκυρα ανακοίνωσε πως επιβάλλει μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας COVID-19, που πλέον χαρακτηρίζεται πανδημία.

Ο Κότζα διευκρίνισε μέσω Twitter ότι ο δεύτερος ασθενής — τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε βγήκαν χθες το βράδυ — ανήκει στον κύκλο του πρώτου ασθενούς, η μόλυνση του οποίου από τον SARS-CoV-2 διαγνώστηκε προχθές.