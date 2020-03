Κοινωνία

Κορονοϊός: νέα μέτρα από το Δήμο Αθηναίων

Κλείνουν πολιτιστικοί χώροι και κλειστές αθλητικές δομές. Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο.

Στην αναστολή λειτουργίας, λόγω του κορονοϊού, των πολιτιστικών χώρων του δήμου και κλειστών αθλητικών δομών του, προχώρησε ο δήμος Αθηναίων μετά και τις νέες αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Ανάμεσά τους και η «Τεχνόπολη», στο Γκάζι.

Αναλυτικότερα, ανεστάλη η λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης στο Μεταξουργείο, του Κέντρου Τεχνών στο Πάρκο Ελευθερίας, του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγ.Χατζημιχάλη στην Πλάκα, του Ψηφιακού μουσείου Πλάτωνος στην Ακαδημία Πλάτωνος, του Δωδεκανησιακού Σπιτιού στα Σεπόλια, του πολιτιστικού κέντρου «Μελίνα» στο Θησείο, του αμφιθεάτρου «Αντώνης Τρίτσης» στο Πνευματικό Κέντρο, των Κέντρων Δημιουργικής Μάθησης, των θεάτρων Ολύμπια-«Μαρία Κάλλας» και «'Αννα και Μαρία Καλουτά» στον Ν.Κόσμο, καθώς και των βιβλιοθηκών στον Σταθμό Λαρίσης στους Αμπελόκηπους και στο πρώην ΚΑΠΑΨ). Επίσης, ανεστάλη και η λειτουργία των κλειστών αθλητικών δομών του Οργανισμού Πολιτισμού και Άθλησης του δήμου (ΟΠΑΝΔΑ).