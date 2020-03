Κόσμος

Κορονοϊός: “ανατροπή” στην αύξηση των κρουσμάτων στην Νότια Κορέα

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την πορεία εξάπλωσης της επιδημίας στην δεύτερη μεγαλύτερη «εστία» της στον πλανήτη.

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Κορέας κατέγραψαν περισσότερες περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι ανέρρωσαν απ’ ό,τι νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού σήμερα, για πρώτη φορά αφότου ξέσπασε η επιδημία στη χώρα τον Ιανουάριο, γεγονός που μοιάζει να επιβεβαιώνει τις ελπίδες πως η εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2, που προκαλεί την ασθένεια COVID-19, επιβραδύνεται στη μεγαλύτερη εστία της Ασίας πέραν της ηπειρωτικής Κίνας.

Τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC) εντόπισαν 110 νέα κρούσματα, ανακοίνωσαν σήμερα, από 114 μία ημέρα νωρίτερα, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί να ανέρχεται σε 7.979. Από την άλλη, 177 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία όπου είχαν εισαχθεί.

Είναι η πρώτη φορά που ο αριθμός των ανθρώπων που αποθεραπεύθηκαν ξεπερνά αυτόν που μολύνθηκαν στη Νότια Κορέα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, την 20ή Ιανουαρίου.

Ωστόσο αξιωματούχοι στην τέταρτη μεγαλύτερη ασιατική οικονομία καλούν να συνεχιστεί η επαγρύπνηση, καθώς αποκαλύπτονται νέες εστίες μόλυνσης, όπως ένα call centre σε πολυσύχναστη περιοχή της Σεούλ και μια κυβερνητική υπηρεσία στη Σετζόνγκ. Ως χθες Πέμπτη, οι θάνατοι στη χώρα εξαιτίας της επιδημίας ανέρχονταν σε 67.