Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: Ο Ολυμπιακός κρατάει όρθια την Ελλάδα, αλλά…

Οι Πειραιώτες πρόσθεσαν βαθμούς στην ελληνική συγκομιδή μετά την ισοπαλία με τη Γουλβς, αλλά ακόμη κι η 17η θέση κινδυνεύει.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να πρόσθεσε και άλλους βαθμούς (200) με την ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Γουλβς, κρατώντας-για ακόμη μία φορά την τρέχουσα σεζόν- όρθια την Ελλάδα (17η) στην κατάταξη της UEFA, όμως η νίκη της Βασιλείας στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ, έφερε την Ελβετία (18η) πιο κοντά, στην μάχη για -τουλάχιστον- την 17η θέση.

Η Ελλάδα (17η) έφτασε τους 26.300 βαθμούς, όμως βρίσκεται 1.000 βαθμούς μακριά από την 15η θέση και την Τσεχία (27.300), που βέβαια δεν έχει εκπρόσωπο στην Ευρώπη. Όμως για να αποφύγει η χώρα μας την απώλεια της δεύτερης ομάδας στο Champions League, θα χρειαστεί να φτάσει πολύ μακριά στο Europa League. Έτσι από την σεζόν 2021-22 η χώρα μας -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα παρουσιαστεί με μία ομάδα στο Champions League.

Έτσι εάν η χώρα μας παραμείνει 17η, θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις ομάδες, μία στο Champions League (2ο προκριματικό), καμία στο Europa League και τρεις στο Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό).

Η Ελλάδα όμως έχει πιθανότητες να ξεπεράσει την Κύπρο (26.750) και να βρεθεί στην 16η θέση (ίδια προνόμοια με την 17η) Εδραιώνεται 14η η Σκωτία (27.875), παρά την χθεσινή ήττα (1-3) την Ρέιντζερς από την Λεβερκούζεν.