Οικονομία

Stress test στις τηλεπικοινωνίες κάνει ο κορονοϊός

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αύξηση της κίνησης στο ελληνικό Διαδίκτυο, καθώς αυξάνονται οι εργαζόμενοι από το σπίτι και παραμένουν κλειστά τα σχολεία.

Μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν απαγορεύσει τα ραντεβού του προσωπικού τους με γιατρούς και τις επισκέψεις σε ιατρεία / φαρμακεία, ισχυροί όμιλοι από διάφορους κλάδους της οικονομίας μοιράζουν φορητούς υπολογιστές σε προσωπικό που απασχολείται σε κρίσιμους τομείς για τη λειτουργίας της εταιρείας και τους στέλνουν σπίτι. Άλλες επιχειρήσεις όπως η Beat, λειτουργούν εδώ και ημέρες εξ’ αποστάσεως αφού σχεδόν το σύνολο του προσωπικού εργάζεται από το σπίτι.

Οι πωλήσεις φορητών υπολογιστών εκτοξεύονται, ενώ τα στοιχεία από τις χώρες που πέρασαν πρώτες το κατώφλι της καραντίνας λόγω του κορονοϊού δείχνουν και μεγάλη αύξηση πωλήσεων σε συνδέσεις συνδρομητικής τηλεόρασης και άλλες τεχνολογικής λύσεις οικιακής ψυχαγωγίας.

Τα στοιχεία του GR-IX, του ανεξάρτητου φορέα που διασυνδέει τις σημαντικότερες εταιρίες διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως πάροχους υπηρεσιών Internet, πάροχους περιεχομένου, καθώς και ισχυρούς ομίλους του εξωτερικού που θέλουν αυξημένη τοπική παρουσία, δείχνουν τα συνεχή ρεκόρ στην κίνηση του Διαδικτύου στη χώρα μας.

Το τελευταίο ρεκόρ καταγράφηκε την προηγούμενη Πέμπτη με την κίνηση στο GR-IX να φτάνει τα 153,92 Gbps. Για λόγους σύγκρισης, πριν από σχεδόν έναμισι χρόνο, που είχε καταγραφεί άλλο ένα ρεκόρ, η κίνηση ήταν 95,46 Gbps. Δηλαδή το τελευταίο ρεκόρ κίνησης ήταν σχεδόν 50% υψηλότερο σε σύγκριση με αυτό του Οκτωβρίου 2018. Σημειώστε πως οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν διαφορετικά κυκλώματα διασύνδεσης με το εξωτερικό και συνεπώς δεν περνάει μέσα από το GR-IX ολόκληρη η κίνηση του Διαδικτύου στη χώρα μας.

Η διαχείριση του GR-IX γίνεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), το οποίο λειτουργεί ως «τρίτη έμπιστη οντότητα» και εξασφαλίζει την ουδετερότητα του. Ο κ. Μιχάλης Οικονομάκος επικεφαλής της Μονάδας GR-IX στην ΕΔΥΤΕ ΑΕ, υποστηρίζει πως πράγματι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αύξηση της κίνησης που βρίσκεται κοντά στο 8 – 10%. «Δεν είμαι μάντης για να προβλέψω τι θα συμβεί, αλλά μπορούμε να καλύψουμε τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις από τους συνεργάτες μας» επισημαίνει. Οσο για τα συνεχή ρεκόρ στην κίνηση, ο κ. Οικονομάκος εξηγεί πως είναι αναμενόμενα. Φέρνει το παράδειγμα του αντίστοιχου φορέα της Γερμανίας στον οποίο η κίνηση, μέσα σε τρεις μήνες έχει αυξηθεί κατά 1 Tbps (δηλαδή κατά 1.000 Gpbs).

Αρκετοί αναρωτιούνται αν οι υποδομές των ελληνικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων θα αντέξουν τις αυξημένες απαιτήσεις για εξ’ αποστάσεως εργασία, την ίδια στιγμή που χιλιάδες μαθητές και σπουδαστές βρίσκονται, επίσης, στα σπίτια τους. Για παράδειγμα, παρά τη σημαντική βελτίωση των τελευταίων ετών, σχεδόν το 70% των περίπου 4.095.000 ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι ταχύτητας «μέχρι 24 Mbps». Είναι λογικό πως η ποιότητα της σύνδεσης δεν θα είναι ιδανική όταν μια τετραμελής οικογένεια χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το Διαδίκτυο, π.χ. για παρακολούθηση ταινίας ή βίντεο στο Youtube, τηλεδιάσκεψη, κ.α. Οσα νοικοκυριά έχουν ταχύτερες ευρυζωνικές συνδέσεις (VDSL, Vectoring, κ.α.) θα έχουν λιγότερα ή καθόλου προβλήματα.

Μια γεύση πήραν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο Μέγαρο του ΟΤΕΟΤΕ -10,72% στην Λεωφόρο Κηφισίας οι οποίοι την Τετάρτη και την Πέμπτη κλήθηκαν να εργαστούν από το σπίτι για να υπάρξει απολύμανση των εγκαταστάσεων.

«Θα αντέξουν οι υποδομές του ελληνικού Διαδικτύου τον πρόσθετο φόρτο όταν χιλιάδες οικογένειες χρησιμοποιούν ταυτόχρονα πολυμεσικές υπηρεσίες από τα σπίτια τους;» επιμένουν να ρωτούν κάποιοι. Οι διοικήσεις των εταιρειών τηλεπικοινωνιών υποστηρίζουν πως τα συστήματά τους έχουν ήδη δοκιμαστεί όπως για παράδειγμα στις γιορτές των Χριστουγέννων που κάποιοι προσέφεραν δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο για όλους τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Επισημαίνουν, επίσης, πως τα συστήματα δοκιμάζονται σκληρά, όπως συνέβη πρόσφατα, σε περιπτώσεις σεισμών ή έκτακτων φαινομένων (όταν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα εκατοντάδες χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις) και πως η σημερινή κρίση δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά.

Πάντως θεωρείται δεδομένο πως δεν θα δοκιμαστούν μόνο οι συνδέσεις σε πολλά σπίτια, αλλά και οι οργανωτικές δυνατότητες πολλών μικρομεσαίων ελληνικών εταιρειών οι οποίες θα κληθούν να λειτουργήσουν με το προσωπικό εκτός γραφείου. Στην αγορά τηλεπικοινωνιών θεωρούν πως τα οργανωτικά ζητήματα θα είναι και η σημαντικότερη πρόκληση καθώς τόσο οι πάροχοι, όσο και πλήθος άλλων επιχειρήσεων προσφέρουν τεχνολογικές λύσεις για εξ’ αποστάσεως εργασία, τηλεδιασκέψεις, κ.α.

Τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τους δείκτες ποιότητας στην ελληνική αγορά δείχνουν και την εικόνα που θα συναντήσουν όσοι θέλουν νέα ευρυζωνική σύνδεση ή αποκατάσταση μιας βλάβης στη σύνδεσή τους. Για παράδειγμα, όσοι θέλουν να αποκτήσουν μια νέα ευρυζωνική σύνδεση, πρέπει να περιμένουν από 9 έως 44 ημέρες ανάλογα με τον πάροχο που θα επιλέξουν. Οσοι αυτές τις ημέρες σταθούν άτυχοι και πρέπει να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή βλάβη στη σύνδεσή του, πρέπει να γνωρίζουν πως ο χρόνος πλήρους αποκατάστασης ξεκινάει από τις 190 ώρες και φτάνει τις 400. Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις τα προβλήματα λύνονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Το ερώτημα είναι, όμως, πόσο εύκολες θα είναι οι επισκέψεις τεχνικών σε διαμερίσματα όταν υπάρχει ο φόβος του κορονοϊού.

Πηγή: Euro2day.gr