Κόσμος

Κορονοϊός: “κατεβάζει ρολά” το Βέλγιο

Ελάχιστοι χώροι συνάθροισης παραμένουν ανοιχτοί. Ποια σχολεία εξαιρέθηκαν απο το "λουκέτο".

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Δραστικά μέτρα έλαβαν οι βελγικές αρχές κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού στο Βέλγιο.

Χθες αργά το βράδυ, μετά από τετράωρη σύσκεψη του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, η πρωθυπουργός του Βελγίου ανακοίνωσε ότι από απόψε το βράδυ παραμένουν κλειστά μέχρι το Πάσχα όλα τα σχολεία και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μέχρι τις διακοπές του καθολικού Πάσχα (6 Απριλίου). Ωστόσο ανοιχτοί παραμένουν οι παιδικοί σταθμοί. Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά για τους γονείς που δεν μπορούν να βρουν λύση, κυρίως για γονείς που εργάζονται σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός του Βελγίου Σοφί Βιλμές.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ντισκο.. Όλες οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες και τα θεάματα (κινηματογράφοι, θέατρα, συναυλίες) ακυρώνονται, είτε σε εσωτερικούς, είτε σε εξωτερικούς χώρους.

Τα καταστήματα που παρέχουν βασικές υπηρεσίες και τρόφιμα (φαρμακεία, σουπερ μάρκετ, μανάβικα, ..) θα παραμείνουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ τα εμπορικά καταστήματα θα κλείνουν τα σαββατοκύριακα.

Το Βέλγιο μετράει 399 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρεις νεκρούς. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν κι άλλα κρούσματα.