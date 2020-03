Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: αν δεν εφαρμόσουμε τα μέτρα θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας (βίντεο)

Ελληνίδα που ζει στην Πάρμα μίλησε στον ΑΝΤ1 και υπογράμμισε ότι «στην Ιταλία το πήραμε αψήφιστα στην αρχή και τώρα το πληρώνουμε».