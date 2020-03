Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε ποια θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τα κρούσματα βρίσκεται η Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιες χώρες βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα με τους θανάτους από την πανδημία. Ποια χώρα έχει το υψηλότερο ποσοστό θνητότητας.

Η Ελλάδα -με 117 κρούσματα- βρίσκεται στην 25η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών, όσον αφορά τα επιβεβαιωμένα περιστατικά λοίμωξης με τον ιό SARS-CoV 2, που προκαλεί τη νόσο Covid-19.

Την πρώτη δεκάδα αποτελούν η Κίνα (80.814), η Ιταλία (15.113), το Ιράν (10.075), η Νότια Κορέα (9.979), η Ισπανία (3.146), η Γαλλία (2.876), η Γερμανία (2.745), οι ΗΠΑ (1.762), η Ελβετία (868) και η Νορβηγία (800).

Στην κατάταξη με βάση τους θανάτους από τη νόσο, στην κορυφή βρίσκεται η Κίνα (3.177) και ακολουθούν Ιταλία (1.016), Ιράν (429), Ισπανία (86), Ν. Κορέα (67), Γαλλία (61) και ΗΠΑ (41).

Σε αναλογία θανάτων/διαγνωσμένων κρουσμάτων (θνητότητα), η Ιταλία έχει το υψηλότερο ποσοστό (6,7%) και ακολουθούν Ιράν (4,25%) και Κίνα (3,93%), ενώ η Ν. Κορέα έχει μόνο 0,8%.

Στην κατάταξη του αριθμού όσων ανάρρωσαν πλήρως, η Κίνα έχει αναφέρει 64.199 ασθενείς, το Ιράν 3.276, η Ιταλία 1.258 και η Ν. Κορέα 510.