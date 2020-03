Κόσμος

WikiLeaks: ελεύθερη η Τσέλσι Μάνινγκ!

Η εξέλιξη που άλλαξε τα δεδομένα, παρά τη συνεχιζόμενη άρνηση της πρώην αξιωματούχου του αμερικανικού στρατού να καταθέσει.

Ελεύθερη αφέθηκε η Τσέλσι Μάνινγκ, πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού και πληροφοριοδότρια των WikiLeaks, έπειτα από απόφαση δικαστή, μία ημέρα αφότου αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Η Μάνινγκ κρατούνταν στη Βιρτζίνια από τον περασμένο Μάιο με την κατηγορία της περιφρόνησης του δικαστηρίου, καθώς αρνείται να καταθέσει στην υπόθεση κατά του ιδρυτή του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ. Επρόκειτο να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αλεξάντρια στη Βιρτζίνια σήμερα.

Ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Αντόνι Τρένγκα, διέταξε την αποφυλάκιση της Μάνινγκ με το σκεπτικό ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, απέρριψε το αίτημα να μην πληρώσει το πρόστιμο (256.000 δολ.) που της έχει επιβληθεί εξαιτίας της άρνησής της να καταθέσει.

«Περιττό να πούμε ότι είμαστε ανακουφισμένοι και ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της μόλις συνέλθει», δήλωσε η ομάδα της νομικής εκπροσώπησής της.

Η Μάνινγκ παραμένει ανένδοτη στην άρνησή της να συμμετάσχει σε μία μυστική ακροαματική διαδικασία, που κατά την ίδια μπορεί να είναι καταχρηστική.

Το 2013 καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για τη διαρροή τουλάχιστον 700.000 απόρρητων αρχείων του αμερικανικού στρατού που δημοσιεύτηκαν μέσω του WikiLeaks.

Τον Ιανουάριο του 2017, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα της απένειμε χάρη, παραγράφοντας το υπόλοιπο της 35ετούς ποινής φυλάκισής της.