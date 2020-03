Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: το σχέδιο “Άρτεμις” για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Τίθενται σε λειτουργία δυο κέντρα επιχειρήσεων, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και τρίτο. Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το σχέδιο.

Στην ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων προχωρεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) που, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναλαμβάνει τον γενικό συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Το αμέσως επόμενο διάστημα –πιθανόν και εντός της ημέρας– αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία δύο κέντρα επιχειρήσεων, ενώ υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία και ενός τρίτου που θα έχει εποπτικό ρόλο.

Το πρώτο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της ΓΑΔΑ και θα λειτουργεί ως «κέντρο ιχνηλάτησης». Στελεχώνεται από αστυνομικούς και πυροσβέστες, με αρμοδιότητα να εντοπίζουν τον κύκλο επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και να λαμβάνονται μέτρα καραντίνας. Έχει ήδη δημιουργηθεί δεξαμενή 150 ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων που θα το στελεχώσουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Το δεύτερο κέντρο επιχειρήσεων βρίσκεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, στο Χαλάνδρι, και θα λειτουργήσει ως «κέντρο ενημέρωσης». Στελεχώνεται από 70 αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, που τις προηγούμενες εβδομάδες παρακολούθησαν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα σχέδια που καταρτίστηκαν, θα επικοινωνούν με άτομα από το περιβάλλον ασθενών με κορονοϊό δίνοντάς τους οδηγίες για την τήρηση της καραντίνας.

Παράλληλα, υπάρχει στα σκαριά σχέδιο για τη δημιουργία –άμεσα– ενός τρίτου κέντρου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το οποίο θα λειτουργεί ως γενικό «εποπτικό κέντρο». Σε αυτό θα καταλήγουν οι πληροφορίες για την εξάπλωση του κορονοϊού και τις ενέργειες των αρμόδιων φορέων. Θα προΐστανται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Κατόπιν πρόβλεψης στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποκτά πλέον πρόσβαση σε πληροφορίες για το φύλο, την ηλικία και τον τόπο κατοικίας όσων έχουν νοσήσει από κορονοϊό. Το άρθρο 19 της ΠΝΠ συγκεκριμένα προβλέπει ότι «ο ΕΟΔΥ παρέχει προς τη ΓΓΠΠ για λόγους επιχειρησιακής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών, δίχως τον προσδιορισμό προσωπικών στοιχείων ταυτότητας».

Αναλύοντας τα δεδομένα και ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα μπορέσει να ενεργοποιήσει σχέδια για τη δημιουργία π.χ. υπαίθριων ή πλωτών νοσοκομείων σε περιοχές όπου τα κρούσματα είναι πολλαπλάσια των διαθέσιμων κλινών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όπως έχει αποκαλύψει η «Καθημερινή» σε πρόσφατο δημοσίευμά της, υπάρχουν έτοιμα 12 σχέδια αντιμετώπισης της κρίσης ανάλογα με την εξάπλωση του ιού.

Αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας Νίκος Χαρδαλιάς αναμένεται να συναντηθεί με επικεφαλής αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να υπάρξει συντονισμός και κατανομή ρόλων για την περίπτωση αναβάθμισης της κρίσης στο 3ο επίπεδο. Το ίδιο θα συμβεί και με τους επικεφαλής οργανισμών κοινής ωφελείας (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση μαζικών κρουσμάτων δεν θα διαταραχθεί η ομαλή τους λειτουργία.

Τα στελέχη της ΓΓΠΠ μεταβαίνουν σήμερα στις Βρυξέλλες προκειμένου να μετάσχουν σε συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών με θέμα τον κορονοϊό και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δημιουργηθεί στοκ με υγειονομικό υλικό για τις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως π.χ. η Ιταλία.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αγορά άνω των 5 εκατομμυρίων μασκών από χώρα του εξωτερικού. Έχει ήδη καταβληθεί ένα ποσό για την αγορά.