Life

“The 2Night Show”: η Τζένη Ζαχαροπούλου μιλά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την μονάκριβη εγγονή της

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η ηθοποιός για την πολύχρονη απουσία τη από το θέατρο και το σοβαρό ατύχημα που θα μπορούσε να είναι μοιραίο για την ζωή της.