Πέτσας για κορονοϊό: αν δεν κάνουμε όλοι ότι πρέπει, θα είναι μια περιπέτεια που θα θυμόμαστε με τρόμο

Αυστηρότερα μέτρα υιοθέτησε η Κυβέρνηση. Τι είπε για τις κινήσεις που έχουν στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Τι ζήτησε από όλους τους πολίτες.

Την ανάγκη να περάσει το μήνυμα ότι μένουμε στο σπίτι, περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Πέτσας εξήγησε πως η κυβέρνηση κλείνει σταδιακά τους χώρους όπου συγκεντρώνεται πολύ κόσμος για να περιοριστεί η διασπορά, καθώς και πολίτες χωρίς συμπτώματα μπορεί να είναι φορείς, ενώ και στο γραφείο του, και σε άλλα υπουργεία, και συνολικά στην κυβέρνηση διευκολύνεται όπου είναι δυνατό η εργασία από το σπίτι.

Και ο πρωθυπουργός, όπως είπε ο κ. Πέτσας, έχει προσαρμόσει το πρόγραμμά του και έχει περιορίσει τις επαφές του μόνο σχετικά με τα βασικά ζητήματα που απασχολούν συσκέψεις, που είναι ο κορονοϊός και οι προκλήσεις της Τουρκίας. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταματήσει τη δουλειά της, τόνισε.

Αναφορικά με τις προσλήψεις στον χώρο της Υγείας, ο κ. Πέτσας προανήγγειλε πως θα είναι στις θέσεις τους στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι πρώτοι 200 που θα προσληφθούν, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει έκκληση σε γιατρούς και νοσηλευτές και για την αντιμετώπιση της τωρινής κρίσης αλλά και για γενικότερες ανάγκες του ΕΣΥ.

Όπως εξήγησε ο κ. Πέτσας, η κυβέρνηση εργάζεται σε τρία επίπεδα: πρώτον με μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που κλείνουν αναγκαστικά στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας- και σήμερα αναμένεται ανακοίνωση μέτρων στήριξης από τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης, δεύτερον με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας και τρίτον με μέτρα προστασίας των θέσεων απασχόλησης. Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, τα μέτρα θα εξειδικευτούν μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα. Η κυβέρνηση επιδιώκει με αυτά να καθυστερήσει οποιαδήποτε οικονομική δυσπραγία στην οικονομία, να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα και να εξασφαλίσει από τους εταίρους πως η επιβάρυνση δεν θα προσμετράται στους δημοσιονομικούς στόχους, οι οποίοι αν χρειάζεται, θα πρέπει να μειωθούν.

Σχετικά με τον συνωστισμό εφήβων σε καφετέριες και άλλους χώρους εστίασης, ο κ. Πέτσας είπε πως η κυβέρνηση δεν σκέφτεται το κλείσιμό τους, αλλά τόνισε: Όταν κλείνουμε τα σχολεία εννοούμε να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι ή να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες επαφές, όχι να πηγαίνουν στην καφετέρια και να συνωστίζονται εκεί και να έχουμε τον ίδιο κίνδυνο διασποράς, είναι θέμα ευθύνης και των γονέων και των παιδιών.

«Είμαστε σε έκτακτη κατάσταση, πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε» επισήμανε και πρόσθεσε πως να κάνουμε αυτά που πρέπει στο τέλος θα είναι μια περιπέτεια που θα τη θυμόμαστε, αλλά αν αν δεν τα κάνουμε θα είναι μια περιπέτεια που θα θυμόμαστε με τρόμο. «Έχουμε σχέδιο που φτάνει μέχρι το χειρότερο σενάριο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πέτσας σχολίασε τη δήλωση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, λέγοντας πως φυσικά δεν έχουμε μετρητή πίστης, δεν δοκιμάζεται η πίστη μας αλλά η συλλογική μας ωριμότητα.

Αναφορικά με τις προκλήσεις της Τουρκίας, ο κ. Πέτσας είπε πως η Άγκυρα έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα προσπαθώντας να παίξει μεγαλύτερο ρόλο από αυτό που της αναλογούσε, όμως δυστυχώς για εκείνη συνεχίζει να απομονώνεται. Για όσα έγιναν στο Έβρο, ο κ. Πέτσας είπε πως η Τουρκία επιχείρησε να εξάγει το πρόβλημά της υλοποιώντας έναν χρόνιο εκβιασμό με τους μετανάστες, εμείς κλείσαμε τα σύνορά μας για να προστατεύσουμε την εθνική ασφάλεια της χώρας. «Είναι ζήτημα ζήτημα ασύμμετρης απειλής προς την Ελλάδα» είπε, προσθέτοντας πως ο εκβιασμός απέτυχε. Όπως αναφέρει το newseast.gr, τόνισε «Είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».