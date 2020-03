Πολιτισμός

Οι Guns N' Roses και η αφίσα με τις μάσκες (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με έναν πρωτότυπο τρόπο, τα μέλη του συγκροτήματος ανακοίνωσαν την ματαίωση συναυλίας τους, λόγω του κορονοϊού.

Οι Guns N' Roses ακύρωσαν τη συναυλία τους που είχαν προγραμματίσει για την Τετάρτη 18 Μαρτίου στην Κόστα Ρίκα, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Για να ανακοινώσουν την απόφασή τους αυτή είχαν μια κάπως περίεργη ιδέα. Ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία αφίσα από το εξώφυλλο τού άλμπουμ τους «Appetite For Destruction» κάπως αλλαγμένη. Τα κρανία που βρίσκονται πάνω σ' έναν σταυρό φορούν χειρουργικές μάσκες και ο τίτλος αλλάζει σε «Appetite for vaccination» (Όρεξη για εμβολιασμό).

Το συγκρότημα γύρισε κι ένα βίντεο κλιπ με το οποίο ενημερώνουν τους θαυμαστές τους ότι σύντομα θα επιστρέψουν, όσον αφορά τη συναυλία τους στην Κόστα Ρίκα ενημερώνουν το κοινό να κρατήσει τα εισιτήρια και πως σύντομα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.

Ωστόσο ένα από τα λίγα αστέρια της ροκ που έχει μιλήσει για το σημερινό παγκόσμιο ξέσπασμα, η Cristina Scabbia του συγκροτήματος Lacuna Coil έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υπερασπιστεί την πατρίδα της, Ιταλία.

«Παρά την ύπαρξη του φόβου (μερικές φορές πανικού) σε όλο τον κόσμο, η Ιταλία δεν έχει γίνει σαν στο Resident Evil και δεν ισχύει ότι "κάθε Ιταλός είναι κοντά στον θάνατο", όπως μερικά άρθρα θέλουν να πιστέψετε», είπε.

Και πρόσθεσε: «Εμείς, στο συγκρότημα, δουλεύουμε και συνεχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας, γνωρίζοντας ότι ακόμη ότι ο κορονοϊός δεν σημαίνει αυτόματα θάνατος, είναι όμως σημαντικό να προστατεύσουμε όποιον είναι πιο εκτεθειμένος ή πιο αδύναμος απέναντι στους ιούς και να αποφευχθεί κάθε είδους διάδοση για το καλό του κόσμου».