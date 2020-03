Οικονομία

ΠΦΣ για κορονοϊό: φαινόμενα αισχροκέρδειας ακόμα και σε φαρμακεία

Ο ΓΓ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, δήλωσε ότι ο πανικός έχει φέρει τεράστια ζήτηση και υπάρχουν ελλείψεις.

Ο ΓΓ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, δήλωσε ότι με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Όπως είπε στο «Θέμα 104,6», ειδικά για τον Πειραιά για τον οποίο έχει προσωπική γνώση, πακέτα μασκών, που πωλούνταν πριν την κρίση έναντι 1,40 ευρώ, τώρα έχουν φτάσει σε κάποια φαρμακεία στα 6 και 7 ευρώ, σημειώνοντας πάντως ότι γίνονται έλεγχοι από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο κ. Κούβαρης δήλωσε ακόμη ότι υπάρχουν ελλείψεις σε μάσκες, καθαριστικά, αντισηπτικά, οινοπνεύματα, βιταμίνη C καθώς η ζήτηση είναι τεράστια.

«Υπό το φόβο της απομόνωσης στο σπίτι τους πολλοί θέλουν να έχουν προμήθειες και ζητάνε ακόμη και καραμέλες» είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ακόμη ότι πολλοί πολίτες καταφεύγουν στα φαρμακεία ακόμη και για να κάνουν το τεστ για τον κορονοϊό, μη γνωρίζοντας τη διαδικασία και το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο δύο εργαστήρια για το σκοπό αυτό.

Ο κ. Κούβαρης είπε ακόμη ότι οι φαρμακοποιοί διατρέχουν κίνδυνο λόγω των επαφών με τους πελάτες, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα χρειαστεί να τους δούμε με ειδικές στολές όπως στην Κίνα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωση του για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας λόγω του κορονοϊού, δήλωσε ότι «την ώρα που πληθαίνουν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στα αντισηπτικά και τις μάσκες, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης κρίνει ότι δεν είναι σκόπιμο να παρέμβει. Και σαν να μην έφτανε αυτό δηλώνει προκλητικά ότι οι αυξήσεις 200 και 300% είναι δικαιολογημένες λόγω ζήτησης.

Κάποιος να του εξηγήσει επιτέλους τη θεσμική του ιδιότητα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Η πρόσβαση όλων σε είδη πρώτης ανάγκης αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και διασφάλισης της υγείας των πολιτών».