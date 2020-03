Κόσμος

Κορονοϊός: Το Νεπάλ “κλείνει” το Έβερεστ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανεστάλη η χορήγηση αδειών για την ανάβαση στο όρος Έβερεστ λίγο πριν αρχίσει η περίοδος της μεγάλης κίνησης των ορειβατών.

Οι αρχές του Νεπάλ αποφάσισαν να συντονίσουν το θέμα τους με αυτές της Κίνας και ανέστειλαν την χορήγηση αδειών για την ανάβαση στο όρος Έβερεστ εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού, μερικές εβδομάδες πριν αρχίσει η περίοδος της μεγάλης κίνησης των ορειβατών που θέλουν να φθάσουν στην «οροφή του κόσμου».

Το Κατμαντού έχει αναστείλει τις αναβάσεις σε όλα τα βουνά του Νεπάλ και έχει επίσης πάψει να χορηγεί θεωρήσεις διαβατηρίου σε τουρίστες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Πολιτισμού, Τουρισμού και Πολιτικής Αεροπορίας Γιόγκες Μπαταράι.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει όλες τις ανοιξιάτικες αποστολές και να ακυρώσει τις άδειες ανάβασης που είχαν χορηγηθεί προς το παρόν. Η απόφαση ενδέχεται να αναθεωρηθεί έπειτα από την ανάλυση της παγκόσμιας κατάστασης κατά τη διάρκεια των μηνών που έρχονται», διευκρίνισε.

Η απόφαση αυτή θα καταφέρει βαρύ πλήγμα στην οικονομία του Νεπάλ, για την οποία οι ορειβατικές εκδρομές είναι κρίσιμη πηγή συναλλάγματος. Στη χώρα των Ιμαλαΐων δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα παρά μόνο ένα κρούσμα.

Η υψηλότερη κορυφή στη Γη, σε υψόμετρο 8.848 μέτρων, το Έβερεστ είναι προσβάσιμο από την Κίνα στη βόρεια πλαγιά του και από το Νεπάλ στη νότια.

Η Κίνα ήδη ειδοποίησε τους οργανωτές των αναβάσεων αυτή την εβδομάδα πως η θιβετανή οδός, η πιο πολυσύχναστη, θα παραμείνει κλειστή αυτή τη σεζόν.

Η ανάβαση στο Έβερεστ γίνεται παραδοσιακά τον Απρίλιο και τον Μάιο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες δημιουργούν αυτό το διάστημα ένα στενό παράθυρο που επιτρέπει το τόλμημα της κατάκτησης της κορυφής, που γίνεται συνήθως με τη βοήθεια οδηγών.

Πέρυσι, την περίοδο της μεγάλης κίνησης καταγράφηκε αριθμός αναβάσεων-ρεκόρ: 885 άνθρωποι έφθασαν στην κορυφή, 644 από το Νεπάλ και 241 από την Κίνα.